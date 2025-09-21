مونديال طوكيو: جيفرسون-وودن تكمل الثلاثية وفرايزر-برايس تُطوي الصفحة

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : باتت الأميركية جيفرسون وودن ثاني عداءة فقط تفوز بثلاثية سباقات السرعة في البطولات العالمية بعدما قادت فريقها للاحتفاظ بذهبية سباق 4 مرات 100 م للمرة الثالثة تواليا، فيما اسدلت الاسطورة الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس مسيرتها باحرازها الفضية في اليوم التاسع الاخير من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو الأحد.

وعادلت جيفرسون وودن إنجاز فريزر برايس نفسها في بطولة العالم 2013 في موسكو، بإضافة ذهبية التتابع إلى سباقي 100 متر و200 متر اللذين أحرزتهما في النسخة الحالية في العاصمة اليابانية.

كما باتت الأميركية البالغة 24 عاما أول عداءة تحرز ثنائية سباقي السرعة العالميين منذ فريزر برايس أيضا.

واجتاز الرباعي الأميركي المؤلف إضافة إلى جيفرسون وودن من توانيشا تيري وكايلا وايت وشاكاري ريتشاردسون خط النهاية بوقت قدره 41.75 ثانية، متقدما على جامايكا بقيادة البطلة الاولمبية والعالمية فرايزر برايس (41.79 ث.)، وألمانيا التي حلت ثالثة ونالت البرونزية (41.87 ث.).

وانطلقت جيفرسون وودن في بداية السباق تحت أمطار غزيرة قبل أن تسلم زمام المبادرة لزميلتها تيري قبل أن تجتاز كايلا وايت المنعطف وتستلم ريتشاردسون عصا القيادة حتى خط النهاية.

من ناحيتها، خاضت فريزر برايس سباقها الأخير قبل أن تطوي صفحة على مسيرة رائعة امتدت لـ 17 عاما.