جائزة أذربيجان الكبرى: الفوز من نصيب فيرستابن وبياستري يخرج خالي الوفاض

الرياص - اسماء السيد - باكو : حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في المواسم الأربعة الماضية، فوزين تواليا لأول مرة منذ حزيران/يونيو 2024، وذلك بسيطرته التامة على جائزة أذربيجان الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة باكو.

وكان سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر الترتيب العام، الخاسر الأكبر إذ خرج من السباق منذ اللفة الأولى بعد اصطدامه بالحائط، ما سمح لزميله البريطاني لاندو نوريس في تقليص الفارق بعد حلوله سابعا، في سباق أنهاه سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل ثانيا أمام سائق وليامس الإسباني كارلوس ساينس الذي كان ثاني المنطلقين في بداية السباق خلف فيرستابن.

وبفوزه المستحق تماما بعدما سيطر على السباق من البداية حتى النهاية، متقدما بفارق قرابة 15 ثانية على راسل، رفع فيرستابن عدد انتصاراته إلى 4 هذا الموسم و67 في مسيرته.

وبدأت الإثارة في باكو منذ التجارب التأهيلية السبت، إذ توقفت ما لا يقل عن ست مرات بسبب الحوادث.

عادة ما تستغرق المعركة على مركز الانطلاق الأول ساعة واحدة، لكنها امتدت هذه المرة إلى نحو ساعتين، نظرا للوقت المطلوب لإخلاء السيارات المتضررة وإزالة الحطام المتناثر على المسار وإصلاح حواجز الحماية.

وشهدت الفترة الأولى من التجارب رفع ثلاثة أعلام حمراء بعد حوادث التايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس)، والألماني نيكو هولكنبرغ (ساوبر)، والأرجنتيني فرانكو كولابينتو (ألبين). ثم توقفت الفترة الثانية إثر خروج البريطاني أوليفر بيرمان (هاس) عن المسار، وأخيرا رُفع علمان أحمران في الفترة الثالثة بعد حوادث شارل لوكلير من موناكو (فيراري) وبياستري الذي اضطر للانطلاق من المركز التاسع.

وارتكب الأسترالي خطأ في الانطلاق قبل اعطاء الإشارة الخضراء، لكنه ارتبك وتوقف ما تسبب بتراجعه إلى المركز العشرين، ثم عندما استوعب ما حصل وانطلق مجددا لم يبق على الحلبة إلا لأمتار معدودة لأنه توجه مباشرة باتجاه الحائط المحيط بالمسار وخرج من السباق.