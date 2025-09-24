بطولة إسبانيا: غافي خضع لجراحة في الركبة اليمنى ويغيب عن الملاعب لأشهر عدة

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الاسباني لكرة القدم الموسم الماضي أن لاعب وسطه الدولي غافي خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى يوم الثلاثاء، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر على الأقل.

وقال برشلونة في بيان: "خضع لاعب الفريق الأول بابلو بايس غافيرا (غافي) لجراحة تنظير المفصل لعلاج إصابة في الغضروف الهلالي الإنسي. وتمت خياطة الغضروف الهلالي للحفاظ عليه. ومن المتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين أربعة وخمسة أشهر تقريبا".

ولم يلعب ابن الحادية والعشرين منذ آب/أغسطس بسبب المشكلة، علما أنه غاب عن الملاعب لأكثر من عام بين 2023 و2024 بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة نفسها.