سون يقود لوس أنجليس إلى الفوز وتعادل مُحبط لإنتر ميامي

الرياص - اسماء السيد - مونتريال : قاد المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بتسجيله هدفين، وزميله الغابوني دينيس بوانغا بإضافة آخر، فريق لوس أنجليس أف سي للفوز الرابع تواليا ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، من بوابة مضيفه سانت لويس سيتي 3 0 السبت.

ووصل بوانغا إلى هدفه الثالث والعشرين هذا الموسم، متخلفا بهدف واحد فقط عن متصدر ترتيب الهدافين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم ينجح بهزّ الشباك في تعادل إنتر ميامي أمام تورونتو 1 1.

وسجّل سون قائد توتنهام الإنكليزي السابق الذي انضم إلى لوس أنجليس في صفقة قياسية مقابل 26 مليون دولار، هدفه الثامن في ثماني مباريات، مشكّلا مع بوانغا شراكة هجومية رائعة.

افتتح الدولي الغابوني التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استغل خطأ دفاعيا فادحا من سانت لويس، تاركا بصمته للمباراة الخامسة تواليا بتسجيل هدف على الأقل.

وأضاف سون الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، مستفيدا من تمريرة حاسمة للأوكراني أرتيم سمولياكوف، فانطلق إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيمناه عجز عنها الحارس السويسري للمضيف رومان بوركي.

وعزّز الكوري الجنوبي غلّته في الدقيقة 60، بتسديدة قوية من وسط المنطقة إثر تبادل للكرة مع سمولياكوف.

وبات سون وبوانغا أول ثنائي في تاريخ الدوري الأميركي يسجّل 17 هدفا على التوالي لفريق واحد في موسم منتظم، علما أنهما أحرزا 18 هدفا في المباريات الثماني التي لعباها جنبا إلى جنب.

بهذا الانتصار، عزّز لوس أنجليس مركزه الرابع في ترتيب المنطقة الغربية، وقد ضمن بالفعل بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

في المقابل، دخل ميسي مواجهة تورونتو وهو في قمة مستواه، محرزا خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات خاضها مع ميامي، لكنه رغم خلقه العديد من الفرص الواعدة، اصطدم ببراعة حارس مرمى المضيف شون جونسون الذي منعه من مواصلة تألقه.

وبدا ميامي الذي ضمن خوض البلاي أوف، في طريقه إلى العودة بالنقاط الثلاث من ميدان منافسه، بعد تقدمه في النتيجة برأسية الأرجنتيني الآخر تاديو أليندي إثر عرضية من الإسباني جوردي ألبا، في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

لكن دفاع ميامي المهتز انكشف مجددا في الشوط الثاني، وبعد سلسلة من الأخطاء الفادحة، منح دجورجي ميهايلوفيك هدف التعادل من مسافة قريبة في الدقيقة 60.

وواصل ميامي ضغطه بحثا عن الانتصار، بيد أن جونسون تصدى ببراعة لمحاولتين خطيرتين من ميسي.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب ميامي "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كنا الأكثر خلقا للفرص الخطيرة خلال المباراة. أعتقد أن حارس مرماهم هو رجل المباراة".