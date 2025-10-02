بطولة إسبانيا: عودة برشلونة الى ملعب كامب نو تتأجل مجددا

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : تأجلت عودة برشلونة إلى ملعب كامب نو مرة جديدة بعد أن أعلن بطل إسبانيا الخميس أن الملعب لن يكون جاهزا لاستضافة مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني.

وكان العملاق الكاتالوني يأمل في الحصول على تصريح من مجلس المدينة في الوقت المناسب لمباراته الثالثة في دوري الأبطال المقررة في 21 تشرين الاول/أكتوبر الحالي، من دون ان يتمكن من ذلك وبالتالي ستُقام تلك المباراة على الملعب الأولمبي حيث خسر برشلونة 2 1 أمام باريس سان جرمان الفرنسي في المسابقة القارية الأربعاء.

وقال برشلونة "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح كامب نو في الأيام المقبلة".

وبعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، لا يزال الملعب الشهير غير جاهز لاستضافة المباريات حتى مع انخفاض سعته.

ومن المتوقع أن تبلغ السعة النهائية لملعب كامب نو 105 الاف متفرج. وكان من المقرر أن يُفتتح في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لكن الأعمال تأخرت مرات عدة.

وقالت إدارة الإطفاء بالمدينة إنه لا تزال هناك مشاكل في طرق الإخلاء، إلى جانب قضايا تتعلق بالسلامة أخرى.

خاض الفريق الذي يشرف على تدريبه الالماني هانزي فليك مبارياته خارج أرضه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم الدوري الإسباني، لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز الملعب لإعادة افتتاحه. ثم استضاف فالنسيا وخيتافي على ملعب يوهان كرويف، الذي يتسع لستة آلاف متفرج، بجوار ملعب تدريبه.