مولر يسجل وفانكوفر يدنو من لقب المنطقة الغربية للدوري الأميركي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سجل المخضرم الألماني توماس مولر هدفا من رباعية فوز فريقه فانكوفر وايتكابس على ضيفه سان خوسيه إرثكويكس 4 1 على ملعب "بي سي بلايس"، ليدنو أكثر من لقب المنطقة الغربية في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسجل نجم المنتخب الالماني وبايرن ميونيخ السابق الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء ليواصل تألقه التهديفي منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ورفع مولر، البالغ 36 عاما، غلته إلى 6 أهداف في سبع مباريات في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى فانكوفر في 6 آب/أغسطس قادما من عملاق بافاريا.

وارتقى فانكوفر الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم للمركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 60 نقطة متساويا مع سان دييغو أف سي المتصدر، ولكن مع مباراة أقل ما يشرع الباب أمامه للاستئثار بالمركز الاول في حال فوزه بمباراتيه الاخيرتين ضمن منافسات الموسم المنتظم.

وافتتح المهاجم المولود في كندا والذي قرر الدفاع عن ألوان تونس ريان اللومي (18 عاما) التسجيل لصالح فانكوفر في الدقيقة 39، قبل أن يضاعف مولر النتيجة.

وحسم الدولي سيباستيان بيرهالتر النتيجة لأصحاب الأرض بتسديدتين رائعتين من مسافة بعيدة في الدقيقتين 74 و92.

وسجل البديل بو ليرو هدف سان خوسيه الوحيد (89).

وبفوز فانكوفر، ضمن فريقا أوستن اف سي صاحب المركز السادس وبورتلاند تيمبرز السابع التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وحقق لوس أنجليس اف سي الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية فوزه الخامس تواليا وجاء على حساب أتلانتا يونايتد 1 0، سجله الغابوني دينيس بوانغا (86).

وتساوى بوانغا بهدفه الـ 24 هذا الموسم، مع نجم إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي الدوري.