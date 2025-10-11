الأرجنتين تفوز وديا على فنزويلا من دون ميسي

الرياص - اسماء السيد - ميامي : تجاوزت الأرجنتين غياب نجمها ليونيل ميسي، لتفوز على فنزويلا 1 0 في مباراة ودية دولية في كرة القدم الجمعة في ميامي الأميركية.

وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف الفوز في الدقيقة 31 بعد هجمة منظمة، ليمنح أبطال العالم الانتصار في مباراة أقيمت أمام نحو 15 ألف متفرج فقط في ملعب هارد روك الذي تبلغ سعته 65 ألف متفرج.

وشاهد ميسي (38 عاما)، نجم إنتر ميامي وأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، المباراة من المدرجات، فيما لم تواجه الأرجنتين أي صعوبة تذكر لتجاوز فنزويلا.

وقدّم المهاجمان خوليان ألفاريس ولاوتارو مارتينيس أداء مميزا طوال اللقاء، كما تألق الظهير ناهويل مولينا.

وشارك ألفاريس ومارتينيس في صناعة هدف الفوز، بعد تبادل رائع للكرة انتهى بتمريرة إلى لو سيلسو الذي سدد بيسراه كرة قوية سكنت شباك الحارس الفنزويلي خوسيه كونتريراس.

وتعد هذه المباراة الأولى من بين وديتين تخوضهما الأرجنتين في فلوريدا، خلال فترة التوقف الدولي.