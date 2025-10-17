بطولة ألمانيا: بايرن يستقبل دورتموند في صدام "الكلاسيكر"

الرياص - اسماء السيد - برلين : يستضيف بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب، غريمه التقليدي وصيفه بوروسيا في صدام "الكلاسيكر" حيث يسعى أحدهما لالحاق الهزيمة الاولى على الاطلاق بمنافسه ضمن المرحلة السابعة في الدوري الألماني لكرة القدم.

بعد بداية مثالية هذا الموسم حيث حقق 10 انتصارات في عدد المباريات ذاته في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة سجل خلالها 38 هدف مقابل 8 في شباكه، يواجه بايرن المتصدر برصيد 18 نقطة اختبارا مهما في مواجهة تجمع بين عملاقي كرة القدم الألمانية.

ويمتلك رجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذين سجلوا ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة في الـ"بوندسليغا" منذ بداية الموسم، فرصة للابتعاد بفارق سبع نقاط عن دورتموند اذا نجحوا في الخروج بالنقاط الثلاث.

ويعوّل عملاق بافاريا على نجمه في الهجوم الانكليزي هاري كاين الذي واصل شهيته التهديفية بتسجيله هدفين من خماسية فوز بلاده على لاتفيا في فترة التوقف الدولي، وقاد "الأسود الثلاثة" ليصبحوا أول منتخب من قارة أوروبا يبلغ نهائيات مونديال 2026.

ويُقدّم المهاجم البالغ 32 عاما أداء يُمكن القول إنه الأفضل في مسيرته، حيث سجل 18 هدفا، منها 11 في 6 مباريات في الدوري، مع ثلاث تمريرات حاسمة.

وفي حين شق عملاق بافاريا طريقه بقوة إلى صدارة الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا، يتقدم دورتموند بهدوء منذ بداية الموسم.

لم يُهزم دورتموند في تسع مباريات في جميع المسابقات (6 في الدوري و2 في دوري الابطال ومباراة في الكأس)، ما دفع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي سبق له الاشراف على بايرن وقيادته الى الفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2018 2019 قبل اقالته من منصبه، الى القول إن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة في ميونيخ.

وأوضح المدرب البالغ 54 عاما الخميس "سيكون الأمر صعبا إذا لعبنا بحذر شديد. الاكتفاء بالدفاع لن يُجدي نفعا. نحترم بعضنا البعض، لكن علينا أخذ زمام المبادرة".

وأضاف "إذا لعبنا كما فعلنا العام الماضي في ميونيخ، ستكون لدينا فرصة جيدة، لكن علينا التحلي بالشجاعة".

وتابع "نرى مستوى بايرن الحالي. من غير المعتاد أن يُقدم أي فريق أداء بهذا المستوى".

في المباراة التي أُطلق عليها اسم "دير كلاسيكر" في محاولة لمحاكاة كلاسيكو الدوري الإسباني بين الغريمين ريال مدريد وبشلونة، لطالما كانت هذه المباراة بمثابة نهاية طموحات دورتموند في الفوز باللقب، اذ خسر في ثماني من 10 مباريات خاضها في معقل بايرن.

لكن دورتموند يُقدم أفضل سلسلة انتصارات له ضد البافاري منذ عهد مدربه السابق يورغن كلوب، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها ضد بايرن، بما في ذلك فوزه 2 0 على ملعب "أليانتس أرينا" في عام 2024، وكان حينها انتصاره الاول في الدوري في ميونيخ منذ 10 سنوات، وتحديدا منذ فوزه 3 0 في عام 2014.

ولن يتمكن كلوب الذي يشغل حاليا منصب مدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول المالكة لنادي لايبزيغ، من متابعة المباراة.

صرّح المدرب السابق لليفربول الانكليزي من جزيرة مايوركا الإسبانية حيث يقضي معظم وقته لقناة "آر تي أل" الألمانية الخميس أنه "ربما لن يكون لديه الوقت" لمشاهدة المباراة.

وأضاف "لو لم أكن مضطرا للعمل، لشاهدت المباراة بالتأكيد".

ويعوّل دورتموند على مهاجمه الدولي الغيني سيرهو غيراسي الذي سُمح له باللعب الخميس بعدما كان تعرض لاصابة في فخذه قبل التوقف الدولي، حيث فشل في التسجيل أو صناعة هدف، مرة واحدة فقط من أصل ثماني مباريات خاضها هذا الموسم. ووصلت غلته حتى الآن ستة أهداف وثلاث كرات حاسمة.

لويك باد تحت المجهر

أثبت قلب الدفاع الفرنسي لويك باد نفسه بسرعة في قلب دفاع باير ليفركوزن الذي يحلّ ضيفا على ماينتس السبت.

يتمتع باد، البالغ 25 عاما، بحضور قوي ورباطة جأش ويجيد المساهمة في تحول الفريق من الدفاع الى الهجوم.

وأشاد المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفيس بأداء لويك "المذهل" داخل الملعب، وقال لوكالة فرانس برس الخميس "من المهم جدا أيضا كيف يتصرف خارج الملعب... إنه لاعب يُجسّد روح الفريق داخل غرفة الملابس، ولكن أيضا من حيث الشخصية والثقافة".

وأضاف "يتمتع لويك بشخصية مميزة، وهذا واضحٌ جليا".

وكان ليفركوزن الذي خسر العديد من نجومه أبرزهم لاعب وسطه السابق فلوريان فيرتس المنتقل إلى ليفربول الانكليزي، لجأ إلى إقالة مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد مرحلتين فقط على انطلاق الدوري لأن الفريق كان "ذاهبا في الاتجاه الخاطئ" وفقا لرولفيس.