دورة باريس: صدمة مبكرة لألكاراس بخروجه من الدور الأول

الرياص - اسماء السيد - باريس : تلقى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا صدمة في أولى مبارياته ضمن دورة باريس لماسترز الألف نقطة بكرة المضرب الثلاثاء، بعد خسارته أمام البريطاني كاميرون نوري الـ31 بثلاث مجموعات 4 6 و6 3 و6 4.

وبات ألكاراس المتوّج بستة ألقاب كبرى والذي لم يسبق له الفوز بدورة باريس في أربع محاولات سابقة، مهددا بفقدان التصنيف العالمي في حال تتويج منافسه الإيطالي يانيك سينر باللقب.

وعاد الإسباني إلى المنافسات بعد غياب ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وبدا أنه في طريقه إلى الفوز حين حسم المجموعة الأولى مستعرضا مزيجا من القوة والمهارة المعهودين لديه.

لكن أداؤه تراجع بشكل كبير في منتصف المباراة، تماما كما حدث في رولان غاروس، وهذه المرة دفع الثمن.

وتمكن نوري بالتقدم 3 1 على إرسال ألكاراس وكاد يخسر الشوط التالي لكنه حارب للفوز بالمجموعة الثانية.

وفي الثالثة، تنافس اللاعبان حتى الشوط السابع الذي كسره البريطاني حاسما اللقاء في ساعتين و25 دقيقة.

قال اللاعب البالغ 30 عاما "ربما يكون هذا الفوز الأهم في مسيرتي".