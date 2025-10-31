دوري "أن بي ايه": ثاندر يتابع عروضه المثالية وباكس يفوز بغياب أنتيتوكونمبو

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قدم النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر عرضا رائعا آخر ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب إلى فوزه السادس بالعلامة الكاملة، على واشنطن ويزاردز 127 108 الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجّل غلجيوس ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي والنهائي أيضا، 31 نقطة مع ثلاث متابعات وسبع تمريرات حاسمة قبل ان يبقى على دكة البدلاء في الربع الأخير، حيث ساهم في تحقيق ثاندر فوزه السادس تواليا.

وبعد يومين من عودته بالنتيجة للتغلب على ساكرامنتو كينغز، بسط ثاندر هيمنته من البداية هذه المرة، متفوقا 59 49 مع استراحة الشوطين، ولم يفقد تقدمه مذاك الحين.

وأضاف أيزياه جو وأجاي ميتشل 20 نقطة لكل منهما بعد دخولهما من دكة البدلاء لمصلحة أوكلاهوما الذي استغل 23 كرة ضائعة لواشنطن لتسجيل 26 نقطة.

وغاب عن ثاندر مرة أخرى شيت هولمغرين وجايلن ويليامس، كما تلقى ضربة موجعة هذا الشهر بعد الإعلان عن خضوع اللاعب الشاب الصربي نيكولا توبيتش، البالغ من العمر 20 عاما، للعلاج من سرطان الخصية.

من جهة أخرى، دفع غولدن ستايت ووريرز أيضا ثمن الكرات الضائعة ليسقط على يد باكس 120 110 في ميلووكي، رغم غياب نجم الأخير اليوناني يانيس انتيتوكونمبو.

وسجّل نجم ووريرز ستيفن كوري 27 نقطة وأضاف الكونغولي جوناثان كومينغا 24، إلا أن غولدن ستيت وقع في فخ 22 كرة ضائعة.

غاب أنتيتوكونمبو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن المباراة في اللحظات الأخيرة بسبب آلام في الركبة اليسرى، وذلك بعدما بلغ معدله 36.3 نقطة في أول أربع مباريات من الموسم.