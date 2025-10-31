بطولة فرنسا: سان جرمان للتمسّك بالصدارة تحت وطأة ضغط موناكو ومرسيليا

الرياص - اسماء السيد - باريس : يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب إلى استعادة نغمة الفوز عندما يستضيف نيس السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في وقت يشهد فيه مطاردة شرسة من موناكو ومرسيليا.

تعادل بطل اوروبا مع لوريان 1 1 منتصف الأسبوع، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق نقطة عن موناكو، في حين احتل نيس المركز الثامن بعد فوزه على ليل 2 0.

ورغم صدارته، أظهر فريق العاصمة بعض علامات التراخي في "ليغ 1"، إذ فاز مرة واحدة في آخر أربع مباريات (3 تعادلات)، ما جعل الفرق المنافسة تطرق باب الصدارة.

ظهر هذا التراخي جليا عندما فشل سان جرمان للمرة الاولى منذ أسابيع في استغلال العديد من الفرص السانحة امامه الأربعاء، حيث سجل هدفا واحدا فقط من أصل سبع تسديدات على مرمى لوريان.

ولن تكون مواجهته امام نيس سهلة بالضرورة، خصوصا أن الاخير يدخل المباراة على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري.

وكذلك، تكتسي المباراة طابعا ثأريا، إذ إن نيس فاز في المواجهة الأخيرة بين الفريقين على ملعب بارك دي برانس في 25 نيسان/ابريل 3 1.

لكن فريق العاصمة يتمتع بسجل ناصع على أرضه هذا الموسم، إذ لم يفقد النقاط سوى في مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل امام ستراسبورغ (3 3).

من جهة اخرى، يستضيف موناكو، القطب الآخر للعاصمة، نادي باريس أف سي الصاعد حديثا.

لم يخسر فريق الإمارة في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، وحقق الفوز في مباراتيه الأخيرتين بالدوري، آخرها على مضيفه نانت 5 3.

بدوره، يأمل مرسيليا في استعادة نغمة الفوز أيضا بعد تعادله أمام أنجيه 2 2 في منتصف الأسبوع، ذلك عندما يحل على أوكسير السبت.

ويخوض مرسيليا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين عن سان جرمان ونقطة عن موناكو، اللقاء بعد مواجهة أنجيه التي شهدت لحظات عصيبة إثر سقوط لاعبه الشاب المغربي بلال نذير من دون أي تدخل قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ونُقل ابن الـ 21 عاما على عجل إلى المستشفى للخضوع للفحوص الطبية، قبل أن يُعلن النادي في وقت لاحق أنه "في صحة جيدة".

وفرّط مرسيليا بنقاط ثمينة جدا في الفترة الأخيرة، إذ لم يفز في مباراتيه الاخيرتين في الدوري (خسر امام لنس 1 2 في المرحلة قبل الماضية)، بعدما كان خسر أيضا أمام سبورتينغ البرتغالي في مسابقة دوري أبطال اوروبا 1 2.

لذا ستكون المواجهة امام أوكسير صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير أفضل فرصة لفريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي من أجل تذوّق طعم الفوز من جديد.

لاعب تحت المجهر

هل تشهد نهاية هذا الأسبوع العودة المنتظرة لنجم وسط منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 بول بوغبا إلى الملاعب؟

شهدت المواسم الأخيرة من مسيرة ابن الـ 32 عاما سلسلة من الإصابات والإيقاف بسبب المنشطات، إذ لم يشارك منذ أيلول/سبتمبر 2023، عندما خاض آخر مباراة من بين 12 مباراة له في فترته الثانية مع يوفنتوس الإيطالي.

وبعد توقيعه مع موناكو في حزيران/يونيو الماضي في عقد لعامين، واصل لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق مرحلة إعادة التأهيل واستعادة اللياقة البدنية المطلوبة، لكنه تعرّض لبعض النكسات خلال هذه الفترة.

ويبدو أن اللاعب بات على مشارف العودة ومن المحتمل أن يشارك في المواجهة امام باريس اف سي السبت.

وقال مدرب موناكو، البلجيكي سيباستيان بوكونيولي، بعد الفوز منتصف الأسبوع على نانت "لن يكون من غير المنطقي أن نراه يشارك".

احصائيات بارزة

2 عدد النقاط التي تفصل بين الفرق الستة الاولى في الدوري، وهو الفارق الادنى بين أصحاب المراكز الستة الاولى حتى هذه الفترة من الموسم منذ موسم 2011 2012.

9 عدد النقاط التي أهدرها سان جرمان من أصل 18 ممكنة في مبارياته الست الأخيرة بالدوري.