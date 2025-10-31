دورة باريس: أوجيه-ألياسيم ينهي مغامرة فاشرو ويتأهل إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : أنهى الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف تاسعا مغامرة فالنتين فاشرو من موناكو والمشارك ببطاقة دعوة في دورة باريس لماسترز الألف نقطة عندما تغلب عليه بسهولة 6 2 و6 2 الجمعة وبلغ نصف النهائي محافظا على آماله في التأهل إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية.

ويلتقي أوجيه ألياسيم في دور الاربعة مع الأسترالي أليكس دي مينور السادس أو الكازاخستاني ألكسندر بوبليك الثالث عشر، في سعيه الى بلوغ المباراة النهائية الثانية في دورات ماسترز الالف نقطة في مسيرته الاحترافية بعد مدريد العام الماضي عندما خسر امام الروسي أندري روبليف.

وضرب الكندي بقوة منذ بداية المباراة بكسره إرسال فاشرو في الشوط الاول من المجموعة الاولى، ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الخامس متقدما 4 1 قبل أن ينهيها في صالحه 6 2 في 38 دقيقة.

وانتظر أوجيه ألياسيم الشوط الخامس من المجموعة الثانية لكسر إرسال فاشرو فتقدم 3 2 ثم كسره للمرة الثانية في الشوط السابع ووسع تقدمه الى 5 2 في طريقه الى كسب خمسة أشواط متتالية وحسمها في صالحه 6 2 أيضا في 39 دقيقة، وبالتالي بلوغ نصف نهائي دورة باريس للمرة الثانية في مسيرته بعد الاولى عام 2022.

وقال أوجيه ألياسيم الذي تفادى سيناريو مبارياته الثلاثة الاخيرة في باريس عندما خسر المجموعة الأولى: "دخلت المباراة محاولا البدء بشكل أفضل من مبارياتي الثلاث السابقة، وكنت دقيقا جدا منذ البداية".

وأضاف "فاشرو واثق جدا من نفسه، وأنا كنت خائف نوعا ما لأكون صادقا. لست متأكدًا مما إذا كان يمتلك سحرا لا يمتلكه أحد غيره، لكنه يلعب بشكلٍ لا يصدق".

وتابع "كان عليّ التركيز جيدًا منذ البداية، وهذا المستوى من الحماس الذي أظهرته في الشوط الأول ساعدني على دخول المباراة بسهولة، وقدمتُ أداءً جيدًا".

ويحتاج الكندي الآن الى فوز واحد فقط لتجاوز الإيطالي لورينتسو موزيتي الثامن في سباق منافستهما على البطاقة الثامنة الاخيرة المؤهلة للبطولة الختامية في تورينو في الفترة من التاسع الى 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة اللاعبين الأكثر حصدا للنقاط في رابطة اللاعبين المحترفين في عام 2025.

وأوقف أوجيه ألياسيم سلسلة الانتصارات المتتالية الرائعة عند 10 في دورات الماسترز والتي استهلها من الأدوار الإقصائية لدورة شنغهاي مطلع الشهر الجاري عندما كان مصنفا في المركز 204 في التصفيات قبل أن يفاجئ الجميع بتتويجه باللقب بفوزه على ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش في المباراة النهائية، بعدما أطاح قبلها ببوبليك والدنماركي هولغر رونه والصربي نوفاك ديوكوفيتش.