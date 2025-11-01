دورة باريس: أوجيه-ألياسيم يقصي بوبليك ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - باريس : بلغ الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف عاشرا عالميا، نهائي دورة باريس لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب السبت، وذلك بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7 6 (7 3) و6 4.

وهي المرة الثانية التي يصل فيها الكندي البالغ 25 عاما إلى نهائي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بعد مدريد العام الماضي حين خسر أمام الروسي أندري روبليف.

وسيحاول أوجيه ألياسيم انتزاع باكورة ألقابه في دورات الماسترز عندما يواجه الاحد الفائز من مباراة الإيطالي يانيك سينر الثاني والألماني ألكسندر زفيريف اللذين يلعبان في وقت لاحق.

كما انه النهائي الخامس هذا العام، للمصنف سادسا عالميا سابقا في عام 2022، مقابل ثلاثة ألقاب.

قال أوجيه ألياسيم "جميع نهائيات دورات الماسترز للألف نقطة هي حلم، وخاصة في باريس، وهي دورة عريقة وشهدت العديد من الأبطال المهمين السابقين".

ونجح الكندي بوصوله إلى النهائي في العاصمة الفرنسية في تخطي الإيطالي لورنتسو موزيتي ليحتل المركز الثامن والأخير في سباق التأهل إلى بطولة "آيه تي بي" الختامية في تورينو هذا الشهر.

ويستطيع الكندي حسم مشاركته الثانية في البطولة الختامية للموسم بفوزه في المباراة النهائية الأحد.

وأضاف "آمل في أن أحظى بدعم الجمهور الفرنسي ليوم آخر ليدفعني نحو النهاية".

وتعادلت الكفة بين اللاعبَين في المجموعة الاولى مع أفضلية بسيطة لأوجيه ألياسيم الذي ضرب 10 ارسالات ساحقة ومرتين أكثر ضربات ناجحة من بوبليك.

وارتكب الكازاخستاني، المصنف 16 عالميا، خطأ فادحا على ارساله في الشوط الفاصل (تاي بريك)، مانحا المجموعة لمنافسه المتوج بدورة بروكسل داخل قاعة قبل أسبوعين.

وشابت العصبية أداء بوبليك في المجموعة الثانية، فحصل على إنذار بعدما أقدم على تحطيم مضربه أربع مرات.