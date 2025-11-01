بطولة ألمانيا: لايبزيغ يستعيد المركز الثاني وفوز أول لمونشنغلادباخ

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعاد لايبزيغ المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم بعد يوم من خسارته، إثر فوزه على ضيفه شتوتغارت 3 1 السبت في المرحلة التاسعة.

تقدّم أصحاب الأرض بهدف جيف شابو بالخطأ في مرماه قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، وأضاف العاجي يان ديوماندي الثاني للايبزيغ (53)، قبل أن يقلّص البديل البرتغالي تياغو توماس النتيجة بعد سبع دقائق من دخوله (65)، لكن البرازيلي رومولو كاردوسو أكد الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكان لايبزيغ خسر المركز الثاني لمصلحة بوروسيا دورتموند إثر فوز الأخير على مضيفه أوغسبورغ بهدف نظيف الجمعة في افتتاح المرحلة، لكن فريق "ريد بولز" عاد إلى مركزه بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند المتراجع للمركز الثالث، ومثلهما خلف بايرن ميونيخ المتصدر الذي يلعب مع باير ليفركوزن لاحقا في قمة المرحلة.

وحافظ لايبزيغ على سسلسلة اللاهزيمة في الـ"بوندسليغا" للمباراة الثامنة تواليا بعدما كان خسر افتتاحا أمام بايرن بسداسية نظيفة.

وتلقى شتوتغارت خسارته الأولى بعد فوزين في الدوري والكأس، والهزيمة الاولى في الدوري منذ المرحلة الرابعة، وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الأول هذا الموسم، وقد جاء على حساب ضيفه سانت باولي برباعية نظيفة سجلها البوسني هاريس تاباكوفيتش (15 و40) والبديلان الياباني شوتو ماتشينو (75) والدنماركي أوسكار فراولو (80).

وكان مونشنغلادباخ قد اكتفى بثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل خمس هزائم، قبل أن يحقق فوزه الأول الذي لم يُخرجه من المراكز المهددة بالهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق نقطة عن سانت باولي الخامس عشر.