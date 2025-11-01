بطولة إنكلترا: أرسنال يتابع عروضه المميزة بفوز تاسع تواليا وديالو ينقذ يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : تابع أرسنال عروضه المميزة هذا الموسم وحقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، وذلك على مضيفه بيرنلي 2 0 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مبتعدا بالصدارة بفارق سبع نقاط على الأقل موقتا عن أقرب ملاحقيه.

وسجل السويدي فيكتور غيوكيريس (14) وديكلان رايس (35) هدفي المباراة.

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم منذ 13 أيلول/سبتمبر، ضمن سلسلة من 12 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، محققا فوزه الخامس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن وصيفه بورنموث الذي يلعب مع مضيفه مانشستر سيتي الأحد.

وتلقى بيرنلي في المقابل خسارته الأولى بعد انتصارين، في اختبار حقيقي جديد بعدما كان واجه ليدز يونايتد وولفرهامبتون، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

حسم أرسنال المباراة في الشوط الأول حين افتتح التسجيل عبر غيوكيريس بعدما تابع بتسديدة قريبة، تمريرة رأسية من المدافع البرازيلي غابريال الذي ارتقى لكرة نفذها رايس من ركنية (14).

وأضاف رايس الثاني برأسه إثر هجمة مرتدة وصلت إلى البلجيكي لياندرو تروسار لعبها من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء ارتقى لها لاعب الوسط الدولي (35).

وتابع الـ"غانرز" تفوّقه في الشوط الثاني بشكل نسبي من دون أن يكون للفريقين فرص كبيرة تغيّر من مجريات المباراة التي خرج منها أرسنال بشباك نظيفة للمرة السابعة تواليا.

وأنقذ العاجي أماد ديالو فريقه مانشستر يونايتد من خسارة رابعة في الدوري بتسجيله هدف التعادل 2 2 أمام مضيفه نوتنغهام فوريست في الدقيقة 81.

وتقدم يونايتد عبر البرازيلي كاسيميرو برأسية بعد ركلة ركنية نفذها البرتغالي برونو فرنانديش (34).

لكن "الشياطين الحمر" تكبدوا هدفين في دقيقتين مطلع الشوط الثاني، الأول عبر مورغان غيبز وايت برأسية مُتقنة (48) والثاني بتسديدة قريبة عبر الإيطالي نيكولو سافونا (50).

وكان يمكن ليونايتد أن يصعد إلى المركز الثاني موقتا، لكنه اكتفى بالمركز الخامس بـ17 نقطة قبل ختام باقي المباريات السبت والأحد.

في المقابل، حصد نوتنغهام نقطته الاولى في "بريميرليغ" بعد أربع هزائم أدت إلى إقالة الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعد شهر و9 أيام من تسلمه مهامه الفنية قبل أن يتولى شون دايش الإدارة الفنية بدلا منه.

وحقق كريستال بالاس فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بعد تغلبه على ضيفه برنتفورد بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي جان فيليب ماتيتا (30) والإيرلندي نايثان مايكل كولينز بالخطأ في مرماه (51).

واستغل فولهام النقص العددي في صفوف ضيفه ولفرهامبتون بعد طرد العاجي إيمانويل أغبادو (36) وفاز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها راين سيسينيون (9) والويلزي هاري ويلسون (62) والبديل الكولومبي ييرسون موسكيرا خطأ في مرماه (75).