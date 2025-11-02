دوري "أن بي أيه": سياكام يقود إنديانا المبتلى بالإصابات إلى فوزه الاول هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : قاد الكاميروني باسكال سياكام فريقه إنديانا بيسرز، المبتلى بالإصابات، الى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما سجل له ثلاثية في الثواني الأخيرة في سلة ضيفه غولدن ستايت ووريرز مؤكدا تفوقه 114 109 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفرض صانع الألعاب الكاميروني نفسه ثاني أفضل مسجل في المباراة وفي صفوف فريقه برصيد 27 نقطة مع خمس متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وأضاف زميله آرون نسميث 31 نقطة، وهي أعلى غلة في مسيرته الاحترافية، مع ست متابعات، وكوينتون جاكسون 25 نقطة، وهي الأعلى أيضا في مسيرته، وساهموا في إنهاء فريقهم لسلسلة هزائم في خمس مباريات متتالية.

وانتفض أصحاب الأرض في منتصف الربع الأخير عندما كان متخلفين 93 104 بعدما سجل نجم الضيوف ستيفن كاري ثلاثية من أصل 24 نقطة له في المباراة، فسجلوا 21 نقطة مقابل 5 نقاط فقط للضيوف فألحقوا بهم الخسارة الثالثة في سبع مباريات حتى الآن هذا الموسم.

وقال سياكام: "لقد قدمنا مباراة قوية. علينا أن نستعيد رباطة جأشنا. علينا أن نلعب بجدية. يجب أن يكون اللعب ضدنا صعبًا على الفرق الأخرى. في تلك الدقائق، جعلنا اللعب صعبا عليهم".

ومنح سياكام، المتوج بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز عام 2019، التقدم لإنديانا 112 109 برمية ثلاثية قبل 37 ثانية من نهاية المباراة.

واضاف "أحاول فقط اللعب بقوة، وأن أكون في وضع يسمح لي بمساعدة فريقي. كافح الجميع من أجل الارتداد. حصلت على فرصة سانحة. كان عليّ أن أترجمها".

وسجل جاكسون سلة حاسمة قبل 5.2 ثوان من نهاية المباراة.

وأشاد سياكام بوميله جاكسون قائلا: "كان له دور كبير في فوزنا. أحاول فقط بثّ الثقة في نفوس هؤلاء اللاعبين، ليعلموا أن لديهم فرصة. هذه هي طبيعة الدوري. استفدنا من ذلك الليلة، ولعبنا بشراسة، ولم نفكر في ارتكاب الأخطاء أو أي شيء من هذا القبيل. فقط لعبنا بجدية، هذا ما كنا بحاجة إليه".

وخسر فريق بيسرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الدور النهائي للمنطقة الغربية 3 4 في حزيران/يونيو الماضي، حيث تعرض نجمه تايريس هاليبورتون الى تمزق في وتر أخيل في المباراة السابعة سيُبعده عن الملاعب طوال الموسم.

كما خسر بيسرز خدمات المهاجم أوبي توبين لكسر في قدمه اليمنى، ولاعبي الارتكاز تي. جيه. ماكونيل لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ، وكام جونز لإصابة في الظهر، وبينيديكت ماثورين لإصابة في إصبع قدمه، وأندرو نيمبارد لإصابة في الكتف.

وعلق سياكام قائلا "هذا هو الجزء الصعب. قبل أشهر قليلة، كنا في القمة نحاول الفوز بلقب الدوري، ثم خسرنا 0 5 في بداية هذا الموسم، إنه أمر صعب".

وأضاف "ما أحاول فعله هو توحيد الجميع، ومواصلة القتال مهما كلف الأمر، والتفكير فقط في المباراة القادمة. نحتاج فقط الى الحفاظ على الثقة. لديّ ثقة بهؤلاء اللاعبين، وأعلم أننا سنواصل القتال".