دوري "أن بي أيه": أتلانتا يفتقد خدمات نجمه تراي يونغ 4 اسابيع على الأقل

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : أعلن أتلانتا هوكس، سابع المنطقة السرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، السبت، أن لاعبه تراي يونغ سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع على الأقل بسبب التواء في رباط الركبة اليمنى.

وأصيب يونغ (27 عامًا) الذي شارك أربع مرات في مباراة كل النجوم، الأربعاء في اصطدام مع زميل له خلال فوز هوكس على بروكلين نتس (117 112)، وأكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الجمعة الإصابة، موضحا أنه لا يعاني من أي ضرر هيكلي كبير.

وأعلن النادي في بيان أن يونغ بدأ مرحلة إعادة التأهيل، وسيخضع لإعادة تقييم خلال حوالي أربعة أسابيع.

وبلغ معدل اللاعب الذي تصدر قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الموسم الماضي، 17.8 نقطة و7.8 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة حتى الآن هذا الموسم حيث حقق فريقه ثلاثة انتصارات مقابل ثلاث هزائم.

وبلغ معدل يونغ الموسم الماضي 24.2 نقطة و11.6 تمريرة حاسمة.