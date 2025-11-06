دبليو تي أيه الختامية: سابالينكا وبيغولا تتأهلان إلى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة إلى نصف نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية لكرة المضرب المقامة في الرياض، بعد فوزهما على الأميركية كوكو غوف حاملة اللقب والإيطالية جازمين باوليني تواليا الخميس.

ووضعت سابالينكا حدّا لمشوار غوف بتغلبها عليها 7 6 (5/7) و6 2 في ختام مرحلة المجموعات.

وأنهت البيلاروسية الدور الأول بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متصدرة مجموعة "شتيفي غراف"، فيما احتلت بيغولا المركز الثاني بعد فوزها على باوليني 6 2 و6 3.

وستلتقي سابالينكا في نصف النهائي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا الرابعة، في إعادة لنهائي بطولة الولايات المتحدة، فيما تواجه بيغولا الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة.

قالت سابالينكا "هي دائما تجعلني أبذل مجهودا كبيرا. مواجهاتنا صعبة دائما وأستمتع بالقتال ضدها. أنا متحمسة جدا لمواجهتها في نصف النهائي"، في إشارة إلى أنيسيموفا التي فازت عليها في نصف نهائي ويمبلدون قبل أن تثأر منها سابالينكا لاحقا في نهائي فلاشينغ ميدوز.

وفي لقائهما الثاني عشر، نجحت سابالينكا مرتين في كسر تأخرها بكسر إرسال واحد أمام غوف، لتفرض شوط كسر التعادل الذي حسمته بعد 55 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، تقدمت البيلاروسية 4 0، ورغم محاولة غوف تقليص الفارق إلى كسر واحد، استعادت سابالينكا السيطرة لتنهي اللقاء وتتأهل إلى المربع الذهبي.

وقالت سابالينكا عن أدائها "كنت أحاول فقط أن أظل هجومية وأجد إيقاعي ولعبي. كنت أعمل على تحسين إرسالي للمجموعة الثانية لكني تمكنت من قلب الأمور. سعيدة بتجاوز مرحلة المجموعات".

من جهتها، ثأرت بيغولا من خسارتها الأخيرة أمام باوليني في الصين.

وهذه المرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر التي تفوز فيها بيغولا بمباراة دون أن تخسر أي مجموعة.

قالت "أنا سعيدة جدا ومتحمسة لتأهلي إلى نصف النهائي هنا. كنت أعلم أنني بحاجة إلى الفوز اليوم، خاصة بمجموعتين متتاليتين"، مضيفة "لذا كان هذا دافعي الرئيس وأنا سعيدة لأنني تمكنت من لعب كرة مضرب بطريقة جيدة جدا".

وتابعت "شعرت أن هذا العام كان تنافسيا للغاية. شعرت أن هذه المجموعة كانت قوية جدا طوال العام، وكل واحدة منا مرّت بفترة لعبت فيها بمستوى عال جدا"، علما أن بيغولا حققت ثلاثة ألقاب هذا الموسم على ثلاثة أنواع مختلفة من الملاعب.

وسبق أن ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (6) تأهلها بعد أن تصدرت مجموعة سيرينا ويليامس بحصدها ثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات.

وأنهت الأميركية الأخرى أنيسيموفا (4) دور المجموعتين في المركز الثاني بعد تغلبها على البولندية إيغا شفيونتيك الثانية عالميا.