أولمبياد اوس أنجليس 2028: جدول منافسات مميز بـ"سبت خارق" ورياضتين جديدتين

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028 الأربعاء عن الجدول الكامل للمنافسات وأبرز ما تتضمنه سباق 100 متر للسيدات في اليوم الأول في 15 تموز/يوليو، ويوم "سبت خارق" يشهد 26 نهائيا في 29 من الشهر ذاته.

وأعلنت اللجنة المنظّمة الجدول بتفاصيله في وقت أكبر من المعتاد، إذ تقام مراسم الافتتاح في 14 تموز/يوليو وتُختتم الألعاب في 30 من الشهر عينه عام 2028.

وستكون هذه النسخة الأضخم في التاريخ، بمشاركة 11.200 رياضي ورياضية يتنافسون في 51 رياضة عبر 49 موقعا مختلفا.

وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب، ستضم الرياضات الجماعية النسائية عددا متساويا أو أكبر من فرق الرجال، إذ ستشكل النساء 50.5٪ من إجمالي المشاركين.

وسيُقام أكبر عدد من نهائيات السيدات خلال يوم واحد هو اليوم الأول من المنافسات في 15 تموز/يوليو حيث ستبدأ بسباق الترياثلون وتختتم بسباق 100 م الذي يُعتبر من أبرز أحداث اليوم الافتتاحي وستقام منافساته من التصفيات إلى النهائي في يوم واحد.

وقالت شانا فيرغسون مديرة الرياضة في اللجنة المنظمة "نريد أن نبدأ هذه الألعاب بقوة، نريد أن يكون اليوم الأول عرضا لأسرع نساء في العالم"، وهذا يعني أن المتسابقات في سباق 100 م سيجرين ثلاث تصفيات في يوم واحد.

وأشارت جانيت إيفانز مديرة شؤون الرياضيين في اللجنة إلى أنه "تحدثنا مطولا مع الرياضيات حول ذلك، وكانت ردود الفعل إيجابية إلى حد كبير".

وأضافت "سنفتتح المنافسات الرياضية بأحد أبرز سباقات السيدات، وعندما قدّمنا الفكرة لهن شعرن بالحماس. قالت بعضهن +أخبرونا مبكرا وسنتمرن للجري ثلاث مرات في اليوم الواحد+".

وقام المنظمون بتبديل مواعيد السباحة وألعاب القوى عن المعتاد، بحيث يُستخدم ملعب "سوفي ستاديوم" الذي يستضيف حفل الافتتاح، لاحتضان منافسات السباحة في الأسبوع الثاني.

وشرحت إيفانز "حين ننتقل للأسبوع الثاني، سيكون هناك 38 ألف متفرج في المدرجات، وهذا أمر مثير للغاية بالنسبة لي كسبّاحة سابقة".

كما يتيح هذا التعديل للسباحين حضور حفل الافتتاح دون القلق من خوض سباقات صباح اليوم التالي.

ويشهد جدول "السبت الخارق" في 29 تموز/يوليو 26 نهائيا في 23 رياضة، بما في ذلك 15 مباراة على ميداليتي الذهب والبرونز في الرياضات الجماعية، ونهائيات في 15 رياضة فردية.

ومن بين الأبطال الأولمبيين الذين سيتم تتويجهم في ذلك اليوم، أولئك المشاركون في ألعاب القوى، كرة السلة، الكرة الطائرة الشاطئية، الملاكمة، الكريكيت، الغولف، كرة القدم، السباحة وكرة المضرب.

وستكون أولى المنافسات على ميدالية في ألعاب لوس أنجليس في الترياثلون للسيدات في 15 تموز/يوليو، فيما يتوّج آخر الأبطال الأولمبيين في السباحة قبل حفل الختام مباشرة.

وحدّد المنظمون سباقي الماراثون في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة حيث سيُقام سباق السيدات في 29 تموز/يوليو وسباق الرجال في اليوم التالي.

لا تسعير ديناميكي

تُطرح نحو 14 مليون تذكرة لمنافسات الألعاب الأولمبية، على أن تُعلن تفاصيل الأسعار لاحقا، لكن التسعير الديناميكي الذي تكون فيه الأسعار أعلى للمواجهات الأكثر شعبية، لن يُؤخذ بعين الاعتبار، حسب ما قالت فيرغسون.

وقالت إن الأسعار ستستند إلى بيانات الدورات الأولمبية السابقة وأسعار تذاكر الفعاليات الأخرى في المنطقة.

وساعد مسؤولو اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في إعداد جدول لوس أنجليس 2028.

وقالت فيرغسون "نحن لا نضع أي جزء من هذا الجدول بدونهم".

كما أُخذت الاعتبارات المناخية في الحسبان ضمن الخطة، إذ نُقلت بعض المنافسات إلى المساء للحصول على ظروف أكثر برودة، بما في ذلك لخيول منافسات الفروسية في سانتا أنيتا.

رياضتان جديدتان

وتعود منافسات البيسبول والسوفتبول إلى البرنامج الأولمبي، وتقام الأولى في ملعب دودجر، مقر فريق لوس أنجليس دودجرز بطل دوري البيسبول الأميركي للمحترفين، مع مباريات الميداليات في 19 تموز/يوليو.

وتبدأ منافسات البيسبول في 13 تموز/يوليو، أي قبل يوم من حفل الافتتاح، ضمن نافذة منافسة جديدة تسمح للاعبي دوري "أم أل بي" بالمشاركة في الأولمبياد.

كما تعود الكريكيت إلى البرنامج الأولمبي بعد أكثر من قرن، إذ تُقام المنافسات النهائية للسيدات في 20 تموز/يوليو والنهائية للرجال في 29 منه.

وستعود اللاكروس التي كانت مدرجة في جدول أولمبياد لندن 1908 ثم أصبحت لاحقا رياضة استعراضية، مع نهائيي الرجال والسيدات في 29 تموز/يوليو.

ولأول مرة، تُقدّم لوس أنجليس رياضتين جديدتين في الألعاب الأولمبية، هما كرة قدم العلم الأميركية والاسكواش، وذلك في 15 تموز/يوليو.

وسيُعلن لاحقا عن تفاصيل بطولة كرة القدم الأولمبية التي تُقام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكذلك عن دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجليس.