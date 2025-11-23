جائزة لاس فيغاس: شطب نتيجة سائقي ماكلارين نوريس وبياستري

الرياص - اسماء السيد - لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : احتدم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد استبعاد سيارتي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري بعد احتلالهما للمركزين الثاني والرابع تواليا في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الاحد، بسبب مخالفة فنية، ما سمح للفائز الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بالعودة إلى سباق اللقب.

وتبين بعد السباق أن كتل الانزلاق في السيارتين كلتيهما كانتا أقل من الحد الأدنى للعمق، ما دفع لجنة التحكيم الى شطب نتيجة سائقي ماكلارين.

وبات فيرستابن، بطل العالم في الاعوام الأربعة الماضية والفائز في شوارع لاس فيغاس، متساويا مع بياستري الثاني في الترتيب برصيد 366 نقطة لكل منهما، فيما يتأخران بفارق 24 نقطة فقط عن نوريس المتصدر (390)، قبل التوجه لخوض جائزة قطر الكبرى الاسبوع المقبل التي ستشهد اقامة سباق للسرعة (سبرينت رايس) إضافة إلى سباق الاحد.