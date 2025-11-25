أن بي ايه: بيستونز يعادل رقمه القياسي بفوزه الثالث عشر تواليا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : عادل ديترويت بيستونز رقمه القياسي بتحقيقه فوزه الثالث عشر تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، إثر تخطيه مضيفه إنديانا بيسرز 122 117 الاثنين.

وعزّز بيستونز رصيده في صدارة المنطقة الشرقية إلى 15 فوزا مقابل خسارتين، معادلا أطول سلسلة انتصارات له في تاريخه والذي حققها في موسمي 2003 2004، و1989 1990، مع المفارقة أنه فاز بلقب الدوري في المناسبتين.

وقال نجمه كانينغهام الذي سجل 24 نقطة و11 متابعة عن هذا الانجاز "إنه أمر مذهل"، مضيفا "نلعب من أجل ديترويت بيستونز، ناد تاريخي. أن نكون قادرين على كتابة التاريخ لناد تاريخي مماثل هو أمر رائع".

كذلك، أضاف كاريس ليفرت 19 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، وجايلن دورين 17 نقطة مع 12 متابعة للفريق الفائز.

وكاد إنديانا يعادل النتيجة برمية ثلاثية للكندي بينيديكت ماثورين قبل 11 ثانية من نهاية اللقاء، إلا أنه لم ينجح بها، قبل أن يسجّل ليفرت رميتين حرتين ليحسم اللقاء.

وفي تورونتو، سجل براندون إنغرام أعلى رصيد له هذا الموسم بـ37 نقطة وأضاف سكوتي بارنز 18 نقطة مع 11 متابعة، ليعزز رابتورز سلسلة انتصاراته المتتالية الى 8 بتجاوزه كليفلاند كافالييرز 110 99.