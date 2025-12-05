شكرا لقرائتكم ميسي: أتمنى أن ألعب كأس العالم 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم دوري كرة القدم الأميركي الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 2026 في مقابلة أجراها يوم الخميس.وقال مهاجم إنتر ميامي البالغ من العمر 38 عامًا في مقابلة مع "إي إس بي إن" إنه يريد مساعدة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها لعام 2022: آمل أن أتمكن من التواجد هناك. لقد قلت من قبل إنني أحب أن أكون هناك. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك أشاهدها مباشرة، لكنها ستكون مميزة، كأس العالم مميزة للجميع، لأي بلد وخاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشها بطريقة مختلفة تمامًا.وأقر ميسي، الذي سيقود إنتر ميامي ضد فانكوفر وايتكابس في نهائي كأس دوري كرة القدم الأميركي يوم السبت، بأن قائمة المواهب الشابة، عميقة في الأرجنتين وأن المدرب ليونيل سكالوني ستكون لديه قرارات صعبة، يتعين عليه اتخاذها قبل كأس العالم.وأضاف: يستمر ظهور لاعبين جدد وبصرف النظر عن أولئك الموجودين بالفعل تستمر وجوه جديدة في القدوم، عندما تكون المجموعة مثل هذه يصبح من الأسهل على الوافدين الجدد الاندماج.لعب ميسي في خمس نسخ من كأس العالم مع الأرجنتين ويحمل أرقامًا قياسية للمنتخب الوطني في عدد المشاركات الدولية (196) والأهداف (115).مادة إعلانيةمادة إعلانية