بطولة إسبانيا: ريال يعيد الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط بفوز صعب على ألافيس

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعاد ريال مدريد الفارق مع المتصدر وحامل اللقب برشلونة إلى أربع نقاط، بعودته من إقليم الباسك بانتصار ثمين وصعب على ديبورتيفو ألافيس 2 1 الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني مقابل 43 لبرشلونة، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين فريق المدرب شابي ألونسو للفرنسي العائد من الإصابة كيليان مبابي والبرازيلي رودريغو اللذين أحرزا هدفي فريقهما في الدقيقتين 24 و76، فيما حمل هدف ألافيس توقيع كارلوس فيسينتي (69).

ورفع النجم الفرنسي رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب هدافي "لا ليغا"، وإلى 26 هدفا في 22 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم.

بعد بداية واعدة لأصحاب الأرض نجحوا من خلالها، عبر تنظيمهم الدفاعي المحكم المغلّف بالحدة والشراسة، بتعطيل مكامن الخطورة الهجومية لبطل أوروبا 15 مرة، كان لا بد من لمحة فردية فنية لأحد النجوم المدريديين لإحداث الفارق.

وبالفعل، في الدقيقة 24، وبعد كرة خسرها دينيس سواريس إثر احتكاك مع التركي أردا غولر، وصلت الكرة إلى رودريغو، ومنه إلى الإنكليزي جود بيلينغهام الذي مررها سريعا إلى مبابي على الجهة اليسرى، فانطلق الفرنسي بالكرة نحو العمق، مراوغا الأرجنتيني ناهويل تيناغليا، قبل إسكانها بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية العليا إلى يسار الحارس المضيف أنتونيو سيفيرا.

ورغم التأخر في النتيجة، حافظ الفريق الباسكي على تنظيم صفوفه وترابط خطوطه، وبعد كرة عالية ساقطة خلف خط الدفاع المدريدي لعبها أنتونيو بلانكو، انفرد فيسينتي وأسكن الكرة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية العليا إلى يسار كورتوا، مانحا فريقه التعادل (69).

وألغى الحكم فيكتور غارسيا الهدف في بادئ الأمر بداعي التسلل، غير أنه عاد واحتسبه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بعدما أظهرت الإعادة أن المدافع الألماني أنتونيو روديغر كسر التسلل.

وشهدت الدقائق الموالية أفضلية نسبية للباسكيين، لكن آمالهم بتحقيق نتيجة إيجابية اصطدمت بهدف مدريدي ثان حمل توقيع رودريغو الذي حوّل بطريقة مثالية بيمناه من مسافة قريبة إلى داخل الشباك، عرضية متقنة من مواطنه فينيسيوس، بعد اختراق الأخير منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وتخطيه الظهير الأيمن جوني أوتو (76).

انتصار ثان تواليا لسلتا فيغو

من جانبه، وبعد أسبوع من إسقاطه ريال مدريد خارج أرضه بثنائية نظيفة، واصل سلتا فيغو انتعاشته مسجلا انتصاره الثاني تواليا، بتخطيه ضيفه أتلتيك بلباو 2 0.

ويدين سلتا بانتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم، إلى هدفي السويدي ويليوت سويدبرغ (48) والبديل المغربي يونس العبدلاوي (55).

ورفع سلتا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد بلباو بتكبده خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم، عند 23 نقطة في المركز السابع، علما أنه خاض 17 مباراة.

وفي مباراة ثانية، قسا إشبيلية على ضيفه ريال أوفييدو المنقوص 4 0.

حملت الأهداف الأربعة توقيع النيجيري أكور أدامس (4) والسويسري دجبريل سو (22) والفرنسي باتيستا ميندي (51) والبديل النيجيري شيديرا إيجوك (89).

وطرد الحكم اللاعب الأنغولي للضيوف دافيد كارمو بعدما وجه له بطاقتين صفراوين (82 و83).

وبات في رصيد الفريق الأندلسي 20 نقطة في المركز التاسع، مقابل 10 نقاط لأوفييدو في المركز التاسع عشر بعد 10 هزائم وانتصارين وأربعة تعادلات في "لا ليغا".