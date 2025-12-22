أمم إفريقيا: فوستر يقود جنوب إفريقيا إلى فوز ثمين على أنغولا

الرياص - اسماء السيد - مراكش (المغرب) : قاد مهاجم بيرنلي الإنكليزي لايل فوستر منتخب بلاده جنوب إفريقيا إلى تحقيق فوز ثمين على أنغولا 2 1 الإثنين على الملعب الكبير في مراكش ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم.

وصنع فوستر الهدف الأول لأوسوين أبوليس (21)، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 79، بعدما أدركت أنغولا التعادل بواسطة شو (35).

وتلتقي مصر مع زمبابوي لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

واستحقت جنوب إفريقيا ثالثة النسخة الأخيرة في ساحل العاج والباحثة عن لقبها الثاني في تاريخها بعد الأول على أرضها عام 1996، لأنها كانت الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، فيما حاولت أنغولا التي تبقى أفضل نتيجة لها ربع النهائي في نسخ 2008، 2010 و2024، على فترات خلق فرص على قلتها من دون جدوى.

وافتتحت جنوب إفريقيا التسجيل عبر أبوليس بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من فوستر داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس هوغو ماركيش (21).

وأدركت أنغولا التعادل بواسطة شو عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها فريدي (35).

وأعاد البديل تشيبانغ موريمي التقدم لجنوب إفريقيا بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل (51).

وحرمت العارضة المدافع مبيكيزيلي مبوكازي من هدف رائع عندما ردت تسديدته القوية من خارج المنطقة (58).