بطولة إنكلترا: فولهام يُسقط نوتنغهام فوريست بهدف نظيف

الرياص - اسماء السيد - لندن : أسقط فولهام ضيفه نوتنغهام فوريست 1 0 الإثنين على ملعب كرايفن كوتيدج في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بانتصاره الثالث تواليا على منافسه، والسادس له في الدوري هذا الموسم، لمهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس صاحب الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع فولهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعدا بخمس نقاط فقط عن مراكز الهبوط التي يتقدمها وست هام برصيد 13 نقطة.

ومنح الهدف الثالث لخيمينيس في الدوري هذا الموسم، فريق المدرب البرتغالي ماركو سيلفا انتصارا ثانيا على التوالي في الدوري، مواصلا بذلك انتعاشه بعد تكبّده خسارتين تواليا قبل ذلك.