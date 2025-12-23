دوري "أن بي ايه": غلجيوس-ألكسندر يعيد اوكلاهوما إلى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أعاد النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، إلى سكة الانتصارات، بعد فوزه على ممفيس غريزليز 119 103، الإثنين، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وكان صانع الألعاب الكندي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، أفضل مسجّل في صفوف فريقه برصيد 31 نقطة، مانحا ثاندر فوزا معنويا مهما عقب الخسارة أمام مينيسوتا، الجمعة.

وقال غلجيوس ألكسندر لشبكة "إن بي سي": "لم نكن في أفضل حالاتنا الليلة، لكننا قمنا بما يكفي لتحقيق الفوز. علينا أن نواصل التحسّن".

وبدا ممفيس قريبا من تحقيق المفاجأة بعد بداية قوية، إذ تقدم بفارق سبع نقاط في الربع الأول، قبل أن يفرض أوكلاهوما سيطرته في الربع الثاني ويمسك بزمام المباراة.

وإلى جانب غلجيوس ألكسندر، تألق جايلن ويليامس بتسجيله 24 نقطة، فيما أضاف أجاي ميتشل 16 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء.

وواصل النجم الكندي عروضه اللافتة، مسجلا 20 نقطة أو أكثر في 100 مباراة متتالية، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يحقق هذا الإنجاز بعد الأسطورة ويلت تشامبرلاين.

وعزز أوكلاهوما سيتي رصيده إلى 26 فوزا مقابل 3 هزائم، متصدرا ترتيب المنطقة الغربية، قبل مواجهة سان أنتونيو سبيرز، الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، واصل دنفر ناغتس مطاردته لثاندر في الغرب، بفوزه على يوتا جاز 135 112 على أرضه في كولورادو.

وسيطر ناغتس (21 فوزا و7 هزائم) على مجريات اللقاء من البداية حتى النهاية، بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، الذي أنهى المباراة بـ14 نقطة و13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، محققا ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الـ14 هذا الموسم والـ178 في مسيرته.