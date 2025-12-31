النروجي كارلسن يحرز لقبه العالمي العشرين في الشطرنج

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : توج النروجي ماغنوس كارلسن، المصنف الأول عالميًا في الشطرنج، الثلاثاء بطلاً للعالم في الشطرنج الخاطف (بليتز) في الدوحة، بعد أيام من فوزه بلقب النسخة السريعة (رابيد)، ليحقق لقبه العالمي العشرين.

تغلب كارلسن، البالغ 35 عامًا، على الأوزبكي نوديربك عبد الستاروف (21) في النهائي، حيث حسم الفوز بالقطع السوداء في المباراة الرابعة والأخيرة بعد خسارته الأولى.

تُقام مباريات الشطرنج الخاطف بثلاث دقائق لكل لاعب عند البداية، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة.

وكان كارلسن قريبًا من الإقصاء قبل نصف النهائي بعد ثلاث هزائم في 19 مباراة تأهيلية، أنهى بها الدور الأول في المركز الثالث.

وفي نصف النهائي، تغلّب على الأميركي فابيانو كاروانا ليواجه عبد الستاروف، بطل العالم في الشطرنج السريع عام 2021.

يوم الأحد، تُوّج كارلسن بطلاً للعالم في الشطرنج السريع، حيث يمتلك اللاعبون 15 دقيقة مع إضافة عشر ثوانٍ لكل نقلة، بعد أن تصدّر الترتيب العام في منافسة لم تتضمن مرحلة نهائية.

النجم الإسكندنافي أصبح الآن يمتلك تسعة ألقاب في الشطرنج الخاطف، وستة في السريع، وخمسة في النسخة الأطول والأكثر هيبة، التي تضم أكثر من عشر مباريات بين حامل اللقب ومنافسه.

كارلسن تنازل عن لقبه في النسخة الطويلة عام 2023 بسبب "غياب الحافز"، ويحمله الآن الهندي دوماراجو غوكيش.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، دعم كارلسن والاتحاد الدولي للشطرنج صيغة جديدة لبطولة العالم تمهّد لعودته.

ستتألف البطولة الجديدة، تحت اسم "الجولة العالمية للشطرنج الشامل"، من أربع محطات سنويًا، وتتوّج بطلًا واحدًا يجمع بين ثلاثة أنماط: الكلاسيكي السريع، السريع، والخاطف.