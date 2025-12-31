بطولة إنكلترا: أموريم لا يزال "واثقا" رغم إنهاء يونايتد عامه في المركز السادس

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : لا يزال البرتغالي روبن أموريم متفائلًا بشأن محصلة مانشستر يونايتد هذا الموسم، رغم إنهاء عام 2025 الصعب بتعادل باهت 1 1 على أرضه أمام ولفرهامبتون المتعثر، الثلاثاء في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ووصل ولفرهامبتون إلى ملعب أولد ترافورد بعد سلسلة من 11 هزيمة متتالية في الدوري، ليقبع في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط من 18 مباراة.

لكنه غادر بنقطة ثالثة هذا الموسم، بعدما عادل التشيكي لاديسلاف كريتشي هدف يونايتد الذي سجله الهولندي جوشوا زيركسي، في مباراة جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من فوز رجال أموريم 4 1 في ملعب مولينو.

قال أموريم "أنا واثق جدًا. نحن فقط بحاجة لاستعادة جميع اللاعبين، وأنا واثق جدًا".

وأضاف: "لا أعرف ما الذي سيحدث حتى نهاية الموسم. بعدها سنقوم بعمل ملخص للموسم".

ويخوض يونايتد أول مباراة له في عام 2026 خارج أرضه أمام غريمه التقليدي ليدز يوم الأحد، حيث أكد أموريم أنه "لن يخاطر بأي لاعب" حتى لا تتفاقم الإصابات الحالية.

لكن "الشياطين الحمر" كانوا بحاجة ماسة إلى الإلهام الذي غاب أمام ولفرهامبتون، إذ استبدل أموريم زيركسي الذي لعب بدلًا من المصاب مايسون ماونت، بين الشوطين، وأشرك المراهق جاك فليتشر.

وأكد أموريم أن القرار كان "تكتيكيًا فقط"، موضحًا: "كان علينا أن نفعل ما تتطلبه المباراة".

وأضاف: "كنا نعاني، فقد وضعوا الكثير من اللاعبين في وسط الملعب، ومع جاك حققنا التوازن. أعتقد أننا استعدنا الكرة بشكل أسرع في الشوط الثاني".