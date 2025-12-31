ثنائي "سينكاراس" يستعد للسيطرة مجددا على منافسات التنس في 2026

الرياص - اسماء السيد - سيدني : يستعد الإسباني كارلوس ألكاراس والإيطالي يانيك سينر لمواصلة الهيمنة العالمية في عام 2026، بداية من بطولة أستراليا المفتوحة، فيما تدخل أرينا سابالينكا موسم التنس الجديد بثقة كبيرة في سعيها لتحقيق المزيد من البطولات الكبرى.

وينطلق الموسم الجديد الجمعة عبر بطولة كأس يونايتد المختلطة للفرق في بيرث وسيدني، حيث تبرز مشاركة المصنفة الثانية عالميًا البولندية إيغا شفيونتيك والمصنف الثالث الألماني ألكسندر زفيريف.

وتبدأ سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا والساعية للقب ثالث في ملبورن، مشوارها في دورة بريزبين من 4 إلى 11 كانون الثاني/يناير، في منافسة قوية تضم أيضًا بطلة أستراليا الأميركية ماديسون كيز ومواطنتها المصنفة الرابعة أماندا أنيسيموفا.

أما ألكاراس وسينر، أو "سينكاراس" كما أُطلق عليهما، فسيخوضان مباراة استعراضية في كوريا الجنوبية في 10 كانون الثاني/يناير، وهي الإحماء الوحيد لهما قبل بطولة أستراليا التي تنطلق بعد ثمانية أيام.

ورغم أن النجم الإسباني انتزع من سينر صدارة التصنيف العالمي في نهاية الموسم، فإن الإيطالي كانت له الكلمة الأخيرة بعدما تغلب عليه ليحتفظ بلقب نهائيات ايه تي بي في تورينو.

واختتم سينر عامًا رائعًا حافظ فيه على لقب أستراليا المفتوحة وأضاف إنجازًا تاريخيًا في ويمبلدون ضمن ستة ألقاب، رغم غيابه ثلاثة أشهر بسبب عقوبة منشطات.

وقال سينر بعد إنهاء موسم 2025 بـ58 فوزًا مقابل ست هزائم فقط: "أشعر أنني لاعب أفضل من العام الماضي. الكثير من الانتصارات وقليل من الهزائم. وفي الهزائم حاولت رؤية الجانب الإيجابي واستخدامه لتطوري كلاعب".

وكان ألكاراس بنفس القدر من الهيمنة، محققًا سجلًا بلغ 71 فوزًا مقابل تسع هزائم، مع ثمانية ألقاب بينها رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة.

لكن الإسباني لم يتجاوز حتى الآن ربع النهائي في أستراليا المفتوحة، حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية عام 2025.

وتبقى هذه البطولة الوحيدة الغائبة عن سجله، وسيبدأ اللاعب البالغ 22 عامًا الموسم مع مدرب جديد بعد انفصاله المفاجئ عن مواطنه خوان كارلوس فيريرو الذي أشرف عليه منذ كان في الخامسة عشرة.

الفرصة الأخيرة لديوكوفيتش؟

يبدأ ديوكوفيتش، الذي قد يكون في آخر مواسمه، مشواره في دورة أديلايد في 12 كانون الثاني/يناير، ولا يزال يطارد الانفراد برقم قياسي، من خلال الفوز باللقب الكبير الـ25 والحادي عشر في أستراليا المفتوحة.

وبات اللاعب البالغ 38 عامًا في دور ثانوي منذ سيطرة سينر وألكاراس على منافسات الرجال، حيث بلغ نصف النهائي في البطولات الأربع الكبرى عام 2025 دون أن يتخطاه.

وقال بعد خسارته في فلاشينغ ميدوز الأميركية "أستطيع أن أفعل ما يمكنني فعله فقط. سيكون من الصعب جدًا بالنسبة لي في المستقبل تجاوز عقبة سينر أو ألكاراس في مباراة من خمس مجموعات في بطولة كبرى".

ومنذ آخر لقب كبير له في الولايات المتحدة المفتوحة عام 2023، تقاسم ألكاراس وسينر الألقاب الثمانية.

ويشارك في كأس يونايتد أيضا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والأميركي تايلور فريتس والأسترالي أليكس دي مينور، المصنفون خامسًا وسادسًا وسابعًا على التوالي، فيما يلعب الروسي دانييل ميدفيديف والأسترالي العائد نيك كيريوس في بريزبين.

وتدخل سابالينكا الموسم الجديد وهي بلا منازع المصنفة الأولى عالميا، بعدما أحرزت لقب فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية وفازت بدورات بريزبين ومدريد وميامي.

وتعد البيلاروسية المرشحة الأبرز للقب ثالث في أستراليا المفتوحة وخامس في البطولات الكبرى، رغم وجود منافسات مثل شفيونتيك والأميركية كوكو غوف والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت سابالينكا: "بطولة أستراليا المفتوحة مميزة جدًا بالنسبة لي. الفوز بها مرتين يمنحني الثقة، لكن كل عام يجلب تحديًا جديدًا. أنا متحمسة للعودة ورؤية ما يمكنني تحقيقه".

وستواجهها في ملعب بات رافتر في بريزبين كيز، إلى جانب نجمات المصنفات العشر الأوائل ريباكينا وأنيسيموفا والأميركية جيسيكا بيغولا والروسية ميرا أندرييفا.

وتقود شفيونتيك منتخب بولندا في سيدني في كأس يونايتد، مجددًا إلى جانب هوبرت هوركاتش في سعيهما للثأر بعد الخسارة أمام الولايات المتحدة في النهائي عام 2025 وألمانيا قبل عام.