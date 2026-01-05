قبل مواجهة بنين بساعات.. إصابة تضرب هجوم المنتخب المصري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تلقى المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، ضربة جديدة قبل مواجهة بنين، بعد تعرض مهاجم الفراعنة أسامة فيصل لإصابة خلال المران الرئيسي للفريق المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب بنين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.

وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن أسامة فيصل تعرّض لكدمة في وجه القدم، ويخضع في الوقت الراهن لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، دون تحديد موقفه النهائي من المشاركة في المباراة.

ولا تقتصر متاعب الجهاز الفني على إصابة فيصل، إذ سيفتقد المنتخب المصري أيضًا خدمات لاعب الوسط مهند لاشين، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة أنغولا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في ختام مرحلة المجموعات، الاثنين الماضي.

وتُقام مباراة مصر وبنين على ملعب أدرار بمدينة أكادير، في ظل تطلعات الفراعنة إلى تجاوز عقبة الدور ثمن النهائي، ومواصلة السعي نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخهم، والأولى منذ نسخة عام 2010 التي أُقيمت في أنغولا، لتعزيز رقمهم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بكأس أمم إفريقيا.