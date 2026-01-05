البطلة الأولمبية تشيبيت تأخذ استراحة أمومة في 2026

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : ستأخذ العداءة الكينية بياتريس تشيبيت، الفائزة بذهبيتي سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر في أولمبياد باريس 2024، استراحة أمومة في عام 2026، بحسب ما أعلنت وكيلتها الاثنين.

وتُعد تشيبيت (25 عامًا) حاملة الرقم القياسي العالمي في كلا السباقين، وقد توّجت إنجازها الأولمبي بالفوز بذهبيتي المسافتين في بطولة العالم بطوكيو في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقالت وكيلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد الكثير من الشائعات، يمكننا أخيرًا مشاركة الخبر: في عام 2026، ستخوض بياتريس تشيبيت أهم سباق في حياتها، أن تصبح أمًا".

وكان من المقرر أن تدافع تشيبيت عن لقبها في بطولة العالم لاختراق الضاحية في فلوريدا السبت المقبل، لكنها أعلنت انسحابها قبل أيام قليلة.

ولم تقدم أي تفسير، لكنها قالت إنها تتطلع إلى "الفصل التالي من حياتها".