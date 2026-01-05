سلتيك يقيل مدربه بعد 8 مباريات فقط

الرياص - اسماء السيد - غلاسكو : أقال سلتيك مدربه الفرنسي ويلفريد نانسي بعد ثماني مباريات فقط على رأس الجهاز الفني لبطل الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، مُني خلالها بست هزائم.

وأثارت خسارة الفريق على أرضه أمام غريمه التقليدي رينجرز 1 3 السبت الماضي احتجاجات حاشدة خارج ملعب "سلتيك بارك"، وكانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأفاد النادي في بيان "يُعلن نادي سلتيك لكرة القدم اليوم عن قراره بإنهاء عقد المدرب ويلفريد نانسي بأثر فوري".

وأكد عملاق غلاسكو رحيل الجهاز الفني للمدرب الفرنسي، بالإضافة إلى بول تيسديل، رئيس العمليات الكروية، عن النادي.

وكان نانسي البالغ 48 عاما، وقّع في 4 كانون الاول/ديسمبر عقدا لمدة عامين ونصف مع سلتيك خلفا للمدرب الموقت مارتن أونيل.

بعدما درب سابقا مونتريال، قاد نانسي فريق كولومبوس كرو للفوز بالدوري الأميركي عام 2023، ثم كأس الرابطتين التي تجمع بين الاندية المكسيكية والأميركية.

لكن سرعان ما تحول التعيين إلى كابوس، حيث تعرض لأربع هزائم في مبارياته الاربع الاولى، بما في ذلك هزيمة أمام سانت ميرين 1 3 في نهائي كأس الرابطة.

وهي المرة الأولى التي يخسر فيها سلتيك أربع مباريات تواليا منذ سلسلة مماثلة تحت قيادة المدرب الشهير جوك شتاين عام 1978.

وحقق سلتيك فوزين تواليا في الدوري بقيادة نانسي ضد أبردين وليفينغستون، لكنه خسر أمام ماذرويل 0 2 الثلاثاء، وانهار في شوط ثانٍ كارثي على أرضه أمام رينجرز.

أدت تلك الهزيمة إلى تأخر سلتيك صاحب المركز الثاني في الترتيب، بفارق ست نقاط عن هارتس المتصدر.