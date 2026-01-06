سرعة رحيل أموريم عن يونايتد تُذهل نيفيل

الرياص - اسماء السيد - لندن : وصف المدافع الدولي للمنتخب الانكليزي ومانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل سرعة رحيل روبن أموريم عن فريق "الشياطين الحمر" بأنها "صدمة"، وذلك عقب إقالة المدرب البرتغالي الاثنين بعد 14 شهرا قضاها في منصبه.

وغادر أموريم ملعب "أولد ترافورد" على خلفية النتائج السيئة ليونايتد صاحب المركز السادس في الدوري الانكليزي بعد تعادله مع ليدز 1 1 في المرحلة العشرين الاحد، والذي أعقب نتيجة مماثلة مخيبة للآمال على أرضه أمام وولفرهامبتون متذيل الترتيب.

ويملك أموريم (40 عاما) أدنى نسبة فوز (31.9 في المئة) من بين المدربين السبعة الذين تولوا تدريب يونايتد منذ استقالة المدرب الشهير "السير" الاسكتلندي أليكس فيرغوسون عام 2013، عندما فاز النادي بآخر لقب له في الدوري.

وجاءت إقالة المدرب البرتغالي في أعقاب تصاعد التوترات مع مسؤولي "أولد ترافورد"، بمن فيهم المدير الرياضي جيسون ويلكوكس، خلال الأيام الأخيرة.

كما أدلى أموريم بسلسلة من التصريحات اللافتة للنظر بعد تعادل الأحد في ملعب "إيلاند رود"، حيث أكد أنه مدير يونايتد وليس "مجرد مدرب".

وكان أموريم طالب الطاقم المسؤول عن مراقبة المواهب وويلكوكس "أن يقوما بعملهما" خلال مؤتمر صحافي مثير للجدل عقب المباراة، مما أثار شكوكا كبيرة حول مستقبله.

وصرّح نيفيل الذي يعمل حاليا محللا رياضيا تلفزيونيا لشبكة سكاي سبورتس نيوز: "عندما يُقال مدرب، فهذا يعكس صورة سيئة عن الجميع. هذا يعني أن الأمور لم تسر على ما يرام".

واضاف "في النهاية، الجميع خاسر، خاصة عندما يُقال المدرب في منتصف الموسم. من الصعب جدا إيجاد بديل مناسب".

وتابع "أنا متفاجئ بحدوث ذلك هذا الصباح، لكنني لست متفاجئا بحدوثه. لم أتوقع أن يحدث بهذه السرعة. كنت أعتقد أنهم سيتمكنون من تجاوز أسبوعين آخرين ومحاولة إيجاد حل".

وأردف ابن الـ 50 عاما "إذا نظرنا إلى بعض العروض في الشهر الماضي، كانت صادمة فعلا... مباراة وولفرهامبتون تبدو لي المباراة الحاسمة. لقد كانت سيئة، تلك المباراة".

من ناحيته، قال المهاجم الدولي السابق غاري لينيكر، إن أموريم لم يكن الرجل المناسب لتدريب نادٍ وصفه بأنه "في حالة يرثى لها.

وقال لينيكر (65 عاما) في بودكاست "الراحة هي كرة القدم": "أعتقد أنه كان الأمر أشبه بانه هو من استفز ذلك. لم يكن يبدو مناسبا له، وكان عنيدا بعض الشيء بشأن أسلوب لعبه".

واضاف "لم يكن اللاعبون مناسبين لأسلوب لعبه، وكان على النادي أن يدرك ذلك. أظن أنهم لم يدعموه بالقدر الكافي من خلال التعاقد مع اللاعبين الذين كان يرغب بهم في مراكز معينة".

وتابع "كما أن النادي كان في حالة يرثى لها خلال السنوات القليلة الماضية".