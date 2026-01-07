كأس يونايتد: انتصاران سهلان لكل من شفيونتيك وغوف

الرياص - اسماء السيد - سيدني : حققت إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية عالميا، فوزا سهلا لبولندا وقادتها لبلوغ ربع نهائي كأس يونايتد لكرة المضرب، في حين استهلت كوكو غوف هذا الدور بفوز لصالح الولايات المتحدة حاملة اللقب الأربعاء.

وتغلبت شفيونتيك، الحائزة على ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على الهولندية سوزان لامينس (97) بنتيجة 6 3 و6 2 في سيدني.

وعاد هوبرت هوركاتش إلى الملاعب بعد غياب دام سبعة أشهر إثر جراحة في الركبة، وتغلب على تالون غريكسبور بنتيجة 6 3 و7 6 (7/4)، ليضمن لبولندا تأهلها إلى ربع النهائي.

وستواجه بولندا نظيرتها أستراليا المضيفة الجمعة.

وفي بيرث، منحت غوف، المصنفة الرابعة عالميا، الولايات المتحدة التقدم في ربع النهائي أمام اليونان بفوزها السهل على ماريا ساكّاري، المصنفة الثالثة سابقا، بنتيجة 6 3 و6 2.

وعانت غوف (21 عاما) من ضعف إرسالها، حيث مُنيت بأول هزيمة لها في كأس يونايتد الاثنين، عندما فاجأتها الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو.

وقالت غوف بعد تغلبها على ساكّاري "بالتأكيد كانت مباراة اليوم أفضل بكثير".

وأضافت "المباراة الماضية، حاولت فقط نسيانها. هذا هو جمال هذه المنافسات. لذا أنا سعيدة للغاية بمنح فريقي التقدم اليوم".