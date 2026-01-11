دورة أوكلاند: سفيتولينا تؤكد تخصصها في المباريات النهائية وتحرز اللقب

الرياص - اسماء السيد - اوكلاند : أكدت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 13 عالميا، تخصصها في المباريات النهائية، محرزة لقبها التاسع عشر بفوزها على الصينية وانغ شينيو السابعة والخمسين 6 3 و7 6 (8 6) الأحد في نهائي دورة أوكلاند النيوزيلندية لكرة المضرب (250 نقطة).

واحتاجت الأوكرانية المصنفة أولى في الدورة إلى ساعة و42 دقيقة كي تحرز لقبها التاسع عشر من أصل 23 مباراة نهائية، بمعدل نجاح يصل إلى قرابة 83 بالمئة.

ويبدو أن سفيتولينا وضعت خلفها معاناتها في أواخر العام الماضي الذي أنهته بأربع هزائم متتالية قبل أن تقرر الابتعاد منذ نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للإصابة ووضعها النفسي.

وقالت ابنة الـ31 عاما "من الرائع بالتأكيد الفوز بلقب آخر، خاصة بعد نهاية عام غير موفقة بالنسبة لي. لقد ساعدتني هذه الاستراحة (أربعة أشهر) كثيرا من أجل استعادة توازني والعودة بطاقة جديدة".