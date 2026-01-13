رالي دكار: عائلة غوتشال تفاجئ الجميع والعطية يتنازل عن الصدارة

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : فاجأت عائلة غوتشال البولندية الجميع الثلاثاء في المرحلة التاسعة من رالي دكار التي أقيمت لمسافة 410 كيلومترات خاضعة للتوقيت من وادي الدواسر إلى مخيم المبيت في بيشة، بعد فوز إريك أمام عمّه ميخال على متن سيارتي تويوتا تابعتين لفريق إنرجيلانديا.

وفي مرحلة فوضوية تماما، خسر القطري ناصر العطية (داسيا) صدارة الترتيب العام وتراجع إلى المركز الثالث لصالح ثنائي فورد الإسبانيين ناني روما وكارلوس ساينس.

وانطلق إريك غوتشال، البالغ 21 عاما، من مراكز متأخرة في الترتيب، واستفاد من المسارات النظيفة أمامه، ليشق طريقه بثبات نحو خط النهاية بفارق 7 دقائق و45 ثانية أمام ميخال، محققا بذلك انتصاره الأول في هذه الفئة ومانحا مع عمّه فريقهما إنرجيلانديا الذي يضم أيضا والده ماريك، تفوقا لافتا على الفرق المصنّعة.

وكان أفضل سائقي الفرق المدعومة مباشرة من الصانع بطل فئة الدراجات مرتين الأسترالي توبي برايس الذي أنهى المرحلة في المركز الثالث على متن تويوتا، متأخرا بفارق 11 دقيقة و36 ثانية عن الصدارة.

وخسر ساينس أكثر من 15 دقيقة خلال اليوم، من بينها دقيقة و10 ثوان بسبب عقوبة تجاوز السرعة، لكنه مع ذلك تفوق على معظم منافسيه المباشرين، وأنهى المرحلة في المركز السادس، متقدما على زميله في الفريق روما الذي جاء سابعا، ما خوله شق طريقه من المركز الرابع في الترتيب العام إلى الصدارة بفارق 57 ثانية عن مواطنه وزميله.

واستفاد الثنائي الإسباني من المشكلات التي واجهت العطية، إذ ضل طريقه عند الكيلومتر 280 من المرحلة، قبل أن يصل إلى خط النهاية في المركز الثاني عشر، خاسرا 26 دقيقة مقارنة بالفائز.

وقال العطية الذي يبقى بالتأكيد في قلب الصراع على لقبه السادس بما أنه لا يتخلف سوى بفارق دقيقة و10 ثوان عن روما، بعد تجاوزه خط النهاية إن "الملاحة كانت صعبة جدا، لكن حسنا، ما باستطاعتك فعله؟ لا أعلم المركز الذي أحتله (في المرحلة) عدد الدقائق التي خسرناها مقارنة بالفائز. سنرى ما ستؤول إليه الأمور".

ولدى إعلامه بأن ناني وساينس تقدما عليه، أجاب القطري "لا بأس، لا مشكلة. سنرى ما سيحصل غدا. نحن جاهزان (هو وملاحه) بالتأكيد له".

وأكبر ضحايا الثلاثاء كانا ثنائي فورد السويدي ماتياس إكستروم والأميركي ميتشل غوثري، إذ خسر الأول أكثر من 30 دقيقة في الطريق نحو مخيم الماراثون في بيشة، بينما تجاوزت خسائر غوثري الساعة الكاملة، لتنتهي آماله إلى حد كبير في المنافسة على اللقب.

وبعدما كان يحتل المركز الثاني عند نهاية اليوم السابق، تراجع إكستروم إلى المركز الخامس، في حين بقي أسطورة الراليات الفرنسي سيباستيان لوب في المركز السادس، رغم خسارته هو الآخر قرابة نصف ساعة الثلاثاء.

كما خسر سائق تويوتا الجنوب إفريقي هنك لاتيغان أكثر من 20 دقيقة، لينهي المرحلة في المركز الحادي عشر بعدما تعرض لمشكلات في نظام التوجيه وأكثر من ثقب في إطارات سيارته.

وتراجع من المركز الثالث في الترتيب إلى الرابع بفارق 6 دقائق و13 ثانية خلف روما.

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة السيارات:

1 الإسباني ناني روما (فورد) 36:44:01 ساعة

2 الإسباني كارلوس ساينس (فورد) بفارق 57 ثانية

3 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 1:10 دقيقة

4 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 6:13 د

5 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 11:19 د

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 37:09:17 ساعة

2 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 6:24 دقائق

3 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (كيه تي أم) بفارق 7:05 د

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 15:28 د