تتصدى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل عبر شعبة العمل الميداني لدور كبير في تتبع بلاغات منهوبات ولاية الخرطوم بالإضافة لمراقبة مداخل ومخارج الولاية وتنظيم حملات راتبة على الأسواق والمحال التجارية. فقد تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية من توقيف 4 متهمين أقروا بإستلامهم لعدد 525 لوح من الصاج المستخدم في صناعة الثلاجات كان مدير مبيعات شركة ليبهر قد دون بلاغا جنائيا لدى قسم شرطة الحصاحيصا يفيد فيه بتعرض مخازن الشركة بأمدرمان للنهب والتخريب. على صعيد متصل نفذت المباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهرالنيل حملة نوعية على أسواق الدامر بالتعاون والتنسيق مع إدارة الصيدلة والسموم وحماية المستهلك ووزارة الثروة الحيوانية عبر إدارة الطب البيطري نتج عنها ضبط كميات كبيرة من الكريمات الممنوعة غير المسجلة وكميات أخرى من اللحوم والفراخ الفاسد معروضة للبيع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون حماية المستهلك ولائحة تفتيش اللحوم وقانون الصيدلة والسموم. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مجهودات متعاظمة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية نهر النيل في تتبع منهوبات ولاية الخرطوم ومراقبة الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.