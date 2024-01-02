- 1/2
- 2/2
نشرت سودانية فتاة تفاصيل رحلتها غير الشرعية والشاقة وذلك على إحدى الصفحات التي ينشر متابعيها قصص هجرتهم إلى أوروبا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء السودانية قصتها وأرفقت معها صورة لها بعد وصولها قارة أوروبا.
وكتبت عن رحلتها وذكرت أنها بدأت من السودان مروراً بتشاد ثم إلى ليبيا والجزائر ثم العودة الإجبارية إلى النيجر ومنها المحاولة ثانية إلى الجزائر.
وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين فقد أعادت المحاولة مرة ثانية وعادت إلى الجزائر ومنها إلى المغرب ثم اسبانيا وأخيراً وصلت لفرنسا بدعوات والدتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء سودانية تكشف تفاصيل هجرتها غير الشرعية والشاقة من السودان مروراً بالنيجر والجزائر والمغرب حتى وصولها أسبانيا وفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.