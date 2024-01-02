شاهد بالصورة.. حسناء سودانية تكشف تفاصيل هجرتها غير الشرعية والشاقة من السودان مروراً بالنيجر والجزائر والمغرب حتى وصولها أسبانيا وفرنسا

نشرت سودانية فتاة تفاصيل رحلتها غير الشرعية والشاقة وذلك على إحدى الصفحات التي ينشر متابعيها قصص هجرتهم إلى أوروبا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء السودانية قصتها وأرفقت معها صورة لها بعد وصولها قارة أوروبا.

وكتبت عن رحلتها وذكرت أنها بدأت من السودان مروراً بتشاد ثم إلى ليبيا والجزائر ثم العودة الإجبارية إلى النيجر ومنها المحاولة ثانية إلى الجزائر.

وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين فقد أعادت المحاولة مرة ثانية وعادت إلى الجزائر ومنها إلى المغرب ثم اسبانيا وأخيراً وصلت لفرنسا بدعوات والدتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)