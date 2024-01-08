لجنة الشورى بحزب المؤتمر الشعبي: نعلن انحيازنا للمقاومة الشعبية لصون حرية وكرامة الإنسان السوداني

قالت لجنة الشورى بحزب المؤتمر الشعبي: – ندين الجلوس مع من يُفسد في بلادنا بسفك الدماء وهتك الأعراض وتدمير العمران ويتلقى التعليمات من العدو الأجنبي ويخون الوطن وأهله. – نعلن انحيازنا للمقاومة الشعبية لصون حرية وكرامة الإنسان السوداني والدفاع عن هويته ووحدته وثرواته المطموع فيها – ندعو كافة فعاليات المجتمع للانخراط في جبهة موحدة للمقاومة الشعبية دفاعاً عن شرف الأمة السودانية دون تمييز مناطقي أو قبلي لنحرر السودان من الخرطوم حتى الجنينة. الجزيرة – السودان

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