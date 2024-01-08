ادي حادث مروري وقع اليوم بطريق النيل الابيض قطاع عسلايا بالقرب من منطقة الحوطية بين عربة حافلة روزا قادمة من منطقة جبل أولياء الي مدينة ربك وبالقرب من منطقة الحوطية انحرف سائق الحافلة عن مساره نتيجة لتفادي حفرة بالطريق ليصطدم بعربة دفار قادمة من الاتجاه المعاكس مما ادي الي وفاة عدد (9) مواطنين في الحال واصابة عدد (5) اخرين بالاذي الجسيم اضافة الي اصابة عدد أذي بسيط تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور وقوع الحادث تم تحريك دورية مرور نقطة عسلايا الي موقع الحادث والتي قامت بفتح حركة السير واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تحت اشراف مدير ادارة المرور بالولاية وفتح بلاغ تحت المواد (62 /66). المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري بطريق النيل الابيض قطاع عسلايا يؤدي الي وفاة واصابة عدد (27) مواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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