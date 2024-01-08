في كواليس المشهد الخارجي ليوميات حرب الجيش السوداني ضد مليشيا التمرد أن قائد المليشيا قدّم طلباً لزيارة المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة ..

• الرد السعودي غير المباشر أحال مليشيا التمرد إلي مخرجات منبر جدة والتي نكصت عصابات التمرد عن تنفيذ إلتزاماتها بمغادرة المرافق العامة والخاصة ..

• طلب مليشيا التمرد زيارة السعودية يأتي في أعقاب الفشل الذريع لجولة زعيمها مدفوعة القيمة في بعض العواصم الأفريقية التي لم تقدم له ما كان يطلبه حيث يصطدم تحرك هذه الدول بتعقيدات عديدة تتقاطع عند نقطة التصعيد الذي ستقوده مراكز ضغط مهتمة بقضايا حقوق الإنسان ضد الجرائم البشعة للتمرد السريع في المناطق التي دخلتها حيث عاثت فيها فساداً بسفك الدماء وهتك الأعراض وترويع الآمنين ..

• بعيداً عن الجانب السياسي لزيارة زعيم التمرد المرتقبة للسعودية ، ماذا سيقول كبير المتمردين عندما يطوف بالكعبة معتمراً أو داخلاً إلي الحجرة النبوية الشريفة لزيارة قبر المصطفي صلي الله عليه وسلم ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد