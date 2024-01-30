وثقت كاميرا أحد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مباشرة أحد أسواق العاصمة الخرطوم نشاطه بصورة طبيعية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مباشرة السوق المركزي الشهير الذي يقع جنوب الخرطوم العمل بصورة طبيعية رغم ظروف الحرب التي تشهدها البلاد. كما أظهر المقطع إقبال المواطنين على السوق المشهور ببيع الخضروات والفواكه المختلفة بأسعار الجملة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد استبشر المتابعون خيراً بعد مشاهدة المقطع المتداول مع تعليقات: (اقتربنا من العودة لخرطومنا وسوداننا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد الأسواق الشهيرة بالعاصمة السودانية الخرطوم يباشر نشاطه بصورة طبيعية وسط إقبال كبير من المواطنين ومتابعون: (اقتربنا من العودة لخرطومنا وسوداننا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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