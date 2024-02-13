الموت يغيّب عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح بعد صراع مع المرض، في العاصمة المصرية القاهرة

غيّب الموت عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح بعد صراع مع المرض، في العاصمة المصرية القاهرة. والأستاذ محجوب محمد صالح يعتبر هرم الصحافة السودانية وعميدها الذي ناضل ضد الاستعمار ووهب حياته لترسيخ قيم الحرية والديمقراطية. الشرق للأخبار

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