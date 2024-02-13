هشام الشواني: يجب أن تكون السياسة داخل السودان وهذه وضعية ثورية ووطنية مقاومة

قال هشام الشواني بأنه يجب أن تكون السياسة داخل السودان وهذه وضعية ثورية ووطنية مقاومة وتقف ضد كل الشروط التي تحاول جعلها شأن خارجي. وقال الشواني بأن هنالك ثلاث نقاط مضيئة أولها صبر الشعب، وثانيها اجتهاد الكثرين وثالثها دور القوى الوطنية والشبابية. الجزيرة – السودان

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