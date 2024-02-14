مدير عام قوات الشرطة يزور عدداً من مواقع الشرطة بولاية الخرطوم ويوجه بضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين بالسجل المدني

زار مدير عام قوات الشرطة الفريق خالد حسان عدداً من مواقع الشرطة بولاية الخرطوم ويوجه بضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين بالسجل المدني بمحلية كرري بأم درمان. الجزيرة – السودان

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