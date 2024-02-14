الخارجية تطلع السفراء اخر التطورات العسكرية والامنية والسياسية بالبلاد

وزارة الخارجية السودانية

اطلع السودان السفراء المعتمدين والمقيمين ببورتسودان، على آخر التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية وعلى مستوى الحلول السلمية للازمة في البلاد.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح لسونا عقب الاجتماع بأنه زود السفراء بالمعلومات وقدم لهم شرحا مفصلا عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في الخرطوم وامدرمان وبحري، مؤكدا أن الجيش السوداني يحرز تقدما مضطردا كل يوم في أمدرمان والخرطوم والخرطوم بحري ويضيق الخناق على المليشيا.

وقال ينتظر أن يتم انتصار قريب يعيد الحياة والبسمة للمواطنين الذين التفو حول جيشهم وحكومتهم.

وأوضح وزير الخارجية ان اللقاء تطرق إلى زيارته لجمهورية إيران الاسلامية وانه أوضح للسفراء أن إعادة العلاقات بين البلدين أمر طبيعي ولا يثير علامات استفهام، حيث ان العلاقات كانت مقطوعة وتمت اعادتها وهذا امر طبيعي بين الدول في العلاقات الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية إن علاقات السودان مع إيران ليست موجه ضد اى دولة أو مجموعة دول ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة وبالتالي ينظر اليها على أنها شيء طبيعي وعادي في العلاقات بين الدول واستئناف لتعاون سابق طويل في المجالات

الاقتصادية ومجالات التنمية والاستثمار بين البلدين.

سونا