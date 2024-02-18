اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بنبأ استشهاد الرائد بالقوات المسلحة البطل لقمان بابكر, خصوصاً عندما علم المتابعون بشجاعته كبيرة وبسالته التي فاقت حد الوصف. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن الرائد لقمان, كان قد استشهد قبل أيام أثناء قيادته لإمداد للجيش نجح فيه وحقق نصراً عظيماً. وكشف الشاعر المعروف أحمد ود العبد, خلال مرثية مؤثرة نظمها في الشهيد عن تفاصيل إستشهاد لقمان, وعن اللحظات الأخيرة في حياته. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد اتصل الشهيد بأهله ودفعته وأخبرهم بموعد استشهاده, وقاد بعدها أخطر عملية امداد للجيش واستشهد بعد أدى واجبه البطولي على أكمل وجه. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قصة الشهيد الرائد لقمان بابكر الذي اتصل بأهله ودفعته وأخبرهم بموعد استشهاده وقاد بعدها أخطر عملية إمداد للجيش حقق فيها نصراً عظيماً ثم استشهد.. وشاعر يرثيه بأبيات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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