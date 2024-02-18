اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف يلتقي عدد من الاعلاميين بولاية البحر الاحمر

التقى اللواء شرطة م خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف مساء اليوم بنادي شرطة الجمارك بعدد من الإعلاميين بولاية البحرالاحمر الاحمر. مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الذي يمثل السلطة الرابعة. متطرقاً إلى الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها ادارات الشرطة الخدمية والجنائية ومعتمدية اللاجئين. مشيراً أن أولويات الوزارة حالياً دعم المجهود الحربي واعادة تأهيل الشرطة لما بعد الحرب، بالاستفادة من تجارب الدول . وفى رده على عدد من أسئلة الاعلاميين. أكد ان الشرطة قوة مدنية نظامية تمتلك أسلحة محددة للتعامل مع المجرمين مع وجود قوات شرطية خاصة تعنى بالعمليات الحربية(شرطة الاحتياطي المركزي) . موضحاً أن الشرطة قدمت عدد من الشهداء في كل الرتب وان الشرطة رجعت للعمل في كل المناطق التي تم تحريرها (كرري وامدرمان القديمة). اما بالنسبة للعربات المسروقة التي وصلت الى النيجر وتشاد وافريقيا الوسطى وجنوب السودان هناك اتفاقيات دولية يمكن عبرها ارجاعها وهناك وفود وصلت تلك الدول .

مشيرا إلى ان فى السابق حدث تساهل واستقلال للسلطات بمنح الجنسية والرقم الوطني للأجانب .

متطرقاً إلى الوجود الأجنبي وتشكيل لجان لما بعد الحرب لمناقشة الأمر وستنزع الجنسية والرقم الوطني لكل من اخدها بغير وجه حق، وقال وعلى الرغم من الحرب القائمة استطاعت الشرطة استعادة انظمة بيانات السجل المدني والجوازات والمرور ونظام الاسكودا وسجل المجرمين .

كاشفاً عن قُرب وصول مصنع جوازات آخر عباره عن منحة .

اما بالنسبة للمسجونين الفارين من السجون تمت استعادة سجلاتهم، وحال انتهاء الحرب سيتم القبض على من هم بالداخل ومخاطبة الإنتربول لمن فرو خارج السودان.

وتطرَّق إلى موضوع الحيوانات التى كانت بالحظائر وفقدت التغذية وشارفت على الإنقراض وقال انه تم إرسالها إلى الاردن عبر اتفاقية لتلقي العلاج والتغذية وستعود حال انتهاء الحرب ولم يتم بيعها كما يشاع.

مؤكداً أن الشرطة ستكثف جهودها لسد الثغرات للحد من التهريب للخارج وللداخل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان