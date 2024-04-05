حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بمشاهدات عالية مع تعليقات مختلفة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, وهي تتسوق داخل “مول” بمدينة دبي التي تقيم فيها. وظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الفن السوداني وهي ترتدي فستان وصفه المتابعون بالضيق, كما لم تغطي شعرها خلال جولتها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد هاجم المعلقون الفنانة وطالبوها بالاحتشام وأطلقوا عدد من التعليقات الساخرة التي لم ترضي جمهورها الفنانة هدى عربي, الذي تدخل مدافعاً بقوة عن المطربة مؤكدين أن أزياء الشخص حرية شخصية لا يجب الحديث فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل الفنانة هدى عربي تتسوق داخل إحدى “المولات” بدبي وجمهور مواقع التواصل يسخر ومحبيها يدافعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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