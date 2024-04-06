تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد نشره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول مواطن سوداني مقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وهو يقوم بكتابة عبارة “دبل لي” التي قالها قائد الجيش الفريق أول البرهان, على زجاج سيارته من الخلف. واستعان السوداني الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محلات زينة السيارات ليقوم بكتابة “دبل ليو” على ظهر سيارته الفارهة وسط تجاوب واهتمام المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طباعة العبارة الشهيرة لقائد الجيش السوداني البرهان “دبل ليو” على زجاج سيارة فارهة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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